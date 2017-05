Smartphonespelletjes verslaan spelcomputers

Voor het eerst wordt er wereldwijd meer geld verdiend met spelletjes gespeeld op mobiele telefoons dan via spelcomputers zoals de Xbox of Playstation. In totaal verdienen fabrikanten in 2017 bijna 35 miljard aan mobiele games, tegenover 34 miljard dollar op spelcomputers. De komende jaren blijft de omzet voor mobiele games sterk stijgen, tot meer dan 50 miljard dollar wereldwijd in 2020. Dat is 40 procent van de totale markt zo blijkt uit onderzoek van het Nederlandse onderzoeksbureau Newzoo.

Drie grote internationale games die voor veel mensen tot de verbeelding spreken zijn FIFA Football, Grand Theft Auto en Battlefield. Deze spellen worden voornamelijk gespeeld op de spelconsoles Xbox en Playstation, respectievelijk eigendom van Microsoft en Sony. Maar deze gevestigde namen worden langzaam maar zeker voorbij gestreefd door spellen die speciaal zijn gemaakt voor smartphones zoals Clash of Clans, Candy Crush of Pokémon Go.

De omzet wordt voornamelijk behaald door zogenoemde in-app aankopen. Mensen die een spel spelen kunnen deze gratis op hun telefoon downloaden. Vervolgens kunnen er binnen het spel aankopen gedaan worden om meer levels te spelen of sneller punten te vergaren.

Alleen al in China wordt er 14,6 miljard dollar uitgegeven aan het spelen van mobiele games

Dat mobiele games de traditionele spelconsoles voorbij streven heeft volgens Jelle Kooistra van Newzoo twee oorzaken. "Aan de ene kant gebruiken steeds meer mensen een smartphone. De andere belangrijke oorzaak is dat de groep mensen die met een spelcomputer speelt vrij stabiel is. De groep die op hun mobiel een spelletje wil spelen groeit enorm, zeker nu het spelaanbod voor smartphones steeds beter wordt. Er zijn geavanceerde games met een competatief karakter. Dat nodigt uit om te blijven spelen en dus ook om geld uit te geven."

Vooral in Azië is gamen op de mobiele telefoon ongekend populair. Alleen al in China wordt er 14,6 miljard dollar uitgegeven aan het spelen van mobiele games. Meer dan in Europa en het Midden-Oosten bij elkaar opgeteld.

Newzoo verwacht dat het aantal gebruikers van mobiele telefoons wereldwijd stijgt van 2,6 miljard dit jaar tot 3,6 miljard in 2020. In Nederland gebruiken 11,7 miljoen mensen regelmatig een smartphone. 2,2 miljoen Nederlanders zeggen een keer of vaker geld uitgegeven te hebben aan een mobiele game.

Het meeste geld werd verdiend door Tencent, een Chinees technologiebedrijf dat steeds vaker in een adem met Google, eBay en Facebook wordt genoemd. Snelste groeier was Niantic, het softwarebedrijf achter de populaire game Pokémon Go. Dat spel groeide in 2016 in korte tijd uit tot een regelrechte hype en wist in iets meer dan zes maanden tijd een miljard dollar om te zetten, een record in de sector voor mobiele games.

Niet alleen spelletjes zijn populair Games brengen voorlopig nog verreweg het meeste geld in het laatje, maar onderzoeksbureau Newzoo verwacht dat applicaties zonder spelkarakter ook steeds meer betaald marktaandeel zullen vergaren. Veelgebruikte applicaties om mee te chatten of filmpjes te kijken zijn nu nog volledig gratis, maar bedrijven zoeken naar andere manieren om geld met hun app te verdienen dan met advertenties. Newzoo berekende dat de jaarlijkse omzet van niet-game apps tussen 2017 en 2020 stijgt van ruim 10 naar 20 miljard dollar. Daarmee zou het marktaandeel van niet-game apps in 2020 uitkomen op 24% van de totale omzet. Lees ook: Verslaafd aan je smartphone

