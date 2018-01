Smaakt de e-sigaret naar meer?

Tieners die een e-sigaret of waterpijp gebruiken, beginnen tweemaal zo vaak aan de echte sigaret als leeftijdgenoten die nooit 'gerookt' hebben. Dat blijkt uit een studie die vandaag verschijnt in het Amerikaanse medisch vakblad JAMA. Maar die conclusie klinkt alarmerender dan ze is.

De onderzoekers volgden tienduizend tieners een jaar lang, en vroegen hen naar hun rookgedrag. En ze vonden inderdaad verschillen, maar over de hele linie was het aantal rokers erg laag. Van de jongeren die aan het begin van het onderzoek rookvrij waren, was 2 procent aan de sigaret gegaan. Onder gebruikers van e-sigaret en waterpijp was 4 procent sigaretten gaan roken. Dat is inderdaad twee keer zo veel, maar twee keer heel weinig.

Daar komt bij dat Amerikaanse jongeren in een andere situatie leven dan Europese. In veel Amerikaanse staten is de verkoop van tabak aan jongeren onder de achttien verboden. Dat betekent niet dat Amerikaanse tieners geen sigaret kunnen bemachtigen, maar het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt. De e-sigaret is echter vrij, en voor Amerikaanse jongeren een aantrekkelijk alternatief.

Prangende kwestie

Het wekt daarom geen verbazing dat vooral Amerikaanse wetenschappers onderzoek doen naar de relatie tussen het gebruik van de e-sigaret en het echte roken. Het is in de VS een prangende kwestie. Aan de studie die vandaag wordt gepubliceerd is al een hele reeks artikelen vooraf gegaan. Eerder dit jaar werden in een vergelijking van verschillende studies op dit gebied al aanwijzingen gevonden dat de e-sigaret de opmaat was naar brandende tabak.

Vanuit de Amerikaanse wetenschap klinkt dan ook de roep om promotie en verkoop van de e-sigaret dezelfde beperkingen op te leggen als tabak. In de weging van de risico's van de e-sigaret, zeggen de auteurs van deze nieuwe studie vandaag in JAMA, moet rekening worden gehouden met de - verhoogde - kans dat de gebruiker uiteindelijk aan de sigaret zal gaan.

Het kan dus zijn dat de e-sigaret hier doet wat zijn voorvechters beweren: mensen van de tabak af helpen

Europese studies naar dit risico zijn er minder. Een recente studie in Groot-Brittannië bevestigt het Amerikaanse beeld slechts ten dele. Onderzoekers van de universiteit van Leeds rapporteerden eerder dit jaar in vakblad Tobacco Control dat het gebruik van de e-sigaret jongeren inderdaad wel wat meer aanzette om ook eens een echte sigaret te proberen. Maar een effect op een blijvende rookgewoonte kon in die studie niet worden vastgesteld.

Dat maakt de Britse onderzoekers veel voorzichtiger dan hun Amerikaanse collega's. Ze zien aan deze kant van de oceaan weliswaar een stijging van het gebruik van de e-sigaret, ook onder jongeren, maar het roken van sigaretten blijft op zijn retour in Groot-Brittannië. Het kan dus zijn dat de e-sigaret hier doet wat zijn voorvechters beweren: mensen van de tabak af helpen.

Lees ook:

- Is de rookvrije sigaret echt minder ongezond?

- De column 'gestopt' van Ephimenco