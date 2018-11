Sluw, hoe Asscher meebeweegt met de boeren en ze dan een stoot toebrengt

Ze hebben jonge gezinnen, werken hard, houden van hun dieren, maar worden veel te weinig gewaardeerd door de politiek, zeggen ze. Voormalig PvdA-staatssecretaris Van Dam was zo’n bad guy met desinteresse voor boeren. “Waarom wordt de agrarische sector zo onderschat in de politiek?”, vraagt een van de boeren. Hoe reageert Asscher?

Je hebt gelijk, zegt hij. Er moet meer belangstelling komen voor waar ons voedsel vandaan komt.

Wat gebeurt hier?

Framing heeft vaak iets van de Japanse vechtsport aikido

Een. Het lijkt erop alsof Asscher meebeweegt met de boeren - hij geeft ze immers gelijk. Twee. Dat doet hij in werkelijkheid natuurlijk niet. De boeren willen meer aandacht voor boeren en boerenbedrijven. Asscher wil meer aandacht voor voedsel. Voedsel moeten we op een goede manier produceren, vervolgt hij, ‘en daar moeten we de boeren bij betrekken’. Kortom, voedsel wordt nu niet goed geproduceerd, dat moet anders en boeren mogen daarover meepraten. Dat is niet de waardering die de boeren willen.

Framing heeft vaak iets van de Japanse vechtsport aikido. Je beweegt eerst mee met je tegenstander en brengt hem daarna een slag toe. Dat is wat Asscher doet.

Als je tegenover een beroepspoliticus staat, kun je zijn antwoord knap of handig vinden. Maar deze twee authentieke boeren charmeren je als kijker. En dan komt Asschers aikido toch een beetje sluw, een beetje té sluw over.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. Zie ook trouw.nl/framing.

