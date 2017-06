Sluw bonusplan voor topman Renault

Of het plannetje ooit werkelijkheid wordt is twijfelachtig, want persbureau Reuters legde er beslag op en besteedde er uitgebreid aandacht aan. Dat zal de aandeelhouders van Renault niet zijn ontgaan. Bij de grootste aandeelhouder, de Franse staat, is al langer irritatie over de bezoldiging van Ghosn. Die streek 15,6 miljoen euro op over het jaar 2015. De Franse staat sprak zich toen tegen dat bedrag uit, waarop Renault de variabele beloning van Ghosn met 20 procent verlaagde.

Renault is al jaren grootaandeelhouder van Nissan en werkt ook samen met een andere Japanse autobouwer: Mitsubishi. Ardea geeft Ghosn adviezen over de nadere uitwerking van die samenwerking. In het plannetje van Ardea zouden topmanagers flinke bonussen krijgen als die nauwere samenwerking tot forse kostenbesparingen zou leiden.

Een derde deel van die bonussen zouden de bestuursvoorzitters en president-commissarissen van Renault, Nissan en Mitsubishi opstrijken. In de praktijk zou dat vooral Ghosn zijn. Die is topman van Renault en president-commissaris bij Renault, Nissan en Mitsubishi.

Ardea bedacht ook een constructie om de bonussen te laten uitbetalen aan een in Nederland op te richten BV. Zo zou de Franse fiscus worden omzeild. Bovendien zouden drie automakers niet hoeven te melden aan wie zij die speciale bonussen hadden uitgekeerd. Publieke discussie kon zo worden voorkomen.

Ardea en Renault weigerden vragen van Reuters over het plan te beantwoorden. Donderdag is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Renault. Volgens een nieuwe Franse wet moeten Franse bedrijven de beloningen van hun bestuurders aanpassen als aandeelhouders dat eisen. Voorheen hoefden zij dat niet.

