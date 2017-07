Sluiting kolencentrales is mogelijk met nieuwe wet

De kolencentrales zijn al jarenlang onderwerp van fel politiek debat. Er zijn er nog vijf; twee uit de jaren negentig en drie relatief nieuwe, uit 2015 en 2016. De vorige Tweede Kamer drong bij het kabinet aan op snelle sluiting. Nederland heeft zich immers gecommitteerd aan het klimaatakkoord van Parijs. Volgens diverse partijen is er daarom geen plaats meer voor steenkool.

Volgens de Raad van State is financiële compensatie niet per se nodig

PvdA'er Jan Vos diende, vlak voordat hij dit voorjaar afscheid nam als Kamerlid, een voorstel in om de kolencentrales binnen afzienbare tijd te kunnen afstoten. Hij wil dat de rendementseisen in de wet worden aangescherpt, zodanig dat geen enkele centrale deze kan halen. Sluiting is dan onvermijdelijk. Volgens de Raad van State botst dit idee met Europese richtlijnen: 'rendementseisen zijn bedoeld om energiezuinigheid van kolencentrales te bevorderen, niet om ze te sluiten'. De Raad van State suggereert als oplossing een nationale sluitingswet. Er moet dan wel onderzocht worden of andere Europese regels niet in de weg zitten.

De eigenaren van de centrales laten herhaaldelijk doorschemeren dat er een flink prijskaartje hangt aan gedwongen sluiting. Ze wijzen op miljardeninvesteringen. Volgens de Raad van State is financiële compensatie niet per se nodig. 'Van essentieel belang is dan wel dat de overgangsperioden een adequate mogelijkheid bieden voor de eigenaren van de kolencentrales om hun schade te beperken'.

Het kost nog enige tijd, meerdere jaren, om ze dicht te kunnen doen. Hoeveel precies, zegt de Raad van State niet. Daar is meer onderzoek voor nodig. De partijen die op dit moment onderhandelen over een nieuwe kabinet, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, praten ook over milieubeleid als antwoord op het klimaatakkoord. De toekomst van de kolencentrales is daar onderdeel van.

