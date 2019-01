Sluiting Bronovo onvergelijkbaar met Slotervaart en IJsselmeerziekenhuizen

De sluiting van het Bronovo is niet te vergelijken met de eerdere sluiting van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en het einde van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, dat in afgeslankte vorm verder gaat.

In Amsterdam en Lelystad waren financiële problemen de oorzaak, in Den Haag willen ze die juist voor zijn. Bronovo is onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum. Dat heeft naast het Bronovo de beschikking over nog twee ziekenhuizen; het HMC Westeinde en HMC Antoniushove in Leidschendam.

Gecontroleerde afbouw Volgens een geheim ‘herstructureringsplan’, dat in handen is van weekblad Den Haag Centraal, zal het Bronovo eind 2021 of begin 2022 zijn deuren sluiten. De meeste functies worden overgeheveld naar de twee andere ziekenhuizen. Dat gaat volgens een ‘gecontroleerde afbouw’. Oftewel: geen taferelen zoals in Amsterdam waar patiënten van het Slotervaart snel verhuist moesten worden. Dat er een flinke reorganisatie aan zat te komen, was eind vorig jaar al bekend. Toen was er zelfs sprake van de sluiting van twee ziekenhuizen. Het personeel kreeg in november te horen dat grote veranderingen op komst zijn. De afdeling Intensive Care was toen al gesloten. Er zijn voldoende ziekenhuizen waar de bewoners terecht kunnen

Twee plaatsen Drie ziekenhuizen openhouden zou te duur zijn omdat er bedden onbezet blijven. Daarom zou de raad van bestuur van HMC de zorg nu op twee plaatsen willen concentreren. Dat heeft geen nadelige gevolgen voor de inwoners van de regio. Er zijn voldoende ziekenhuizen waar de bewoners terecht kunnen. Het bestuur van HMC wil zelf nog niet reageren op de voorgenomen sluiting, maar de Verpleegkundige Adviesraad heeft tegenover het AD al laten weten dat de grond van het Bronovo zal worden verkocht. Dat is dure grond. Het ziekenhuis staat in de welvarende wijk Benoordenhout. Verkoop van deze grond zal dan ook meer opleveren dan een sluiting van bijvoorbeeld de vestiging in Leidschendam.

Oranjes Bronovo werd landelijk bekend door de klandizie van de Oranjes. Prinses Amalia is er zondag 7 december 2003 geboren en ook haar zusjes kwamen er ter wereld, net als verschillende andere kinderen van de familie. Ook werden diverse leden van de koninklijke familie behandeld in het ziekenhuis. Het hospitaal ligt op loopafstand van Paleis Huis ten Bosch. Door de koninklijke patiënten en geboorten werd het ziekenhuis ook het toneel van persbijeenkomsten en zelfs live rtv-uitzendingen. Toen Juliana er werd opgenomen na een ongelukkige val thuis bij een vriendin in de buurt, gaf de behandelend arts in het ziekenhuis een persconferentie, een twintig jaar geleden voor Nederland nog ongebruikelijke gebeurtenis. Na de geboorte van de prinsesjes werd er een ruimte ingericht voor mededelingen aan de pers en/of een ontmoeting van journalisten met betrokkenen. Willem-Alexander troonde er trots voor het eerst zijn nakomelingen.

