Sloten komt in actie voor het kleinste politiebureau van Nederland

En ook kinderen die waren betrapt op kattekwaad werden er wel eens opgesloten. Want een paar uur in 'het hok', dat was goed voor de bezinning. Nu dreigt dat 'kleinste politiebureau van Nederland' weg te kwijnen.

Het moet een plek worden waar iedereen straks vrijwillig komt voor een 'praatje en een bakkie'

Het pandje uit 1866 in het midden van het dorp dat officieel bij Amsterdam hoort, staat sinds 2015 leeg en dat doet het gebouw geen goed. Stadsherstel Amsterdam, dat ervaring heeft met restauraties van monumentale gebouwen, zamelt daarom samen met buurtbewoners geld in.

Er is voor juli nog 50.000 euro nodig om het 'dorpsicoon' van de gemeente te kunnen kopen.

Laat dat maar aan de Slotenaren over. In de jaren negentig werd ook al een succesvolle actie gevoerd voor het behoud van de originele brandweermelder uit 1927 (rechts op foto) voor de deur van het politiebureau. Daarmee kon vroeger de brandweer opgeroepen worden, nu is het volgens dorpsbewoners een van die elementen die ervoor zorgt dat Sloten nog steeds de sfeer van vroeger ademt.

Overigens zullen er, als de actie van Stadsherstel slaagt, niet opnieuw dronkelappen in de kleine cel belanden. Het moet een plek worden waar iedereen straks vrijwillig komt voor een 'praatje en een bakkie'.

Er komt een winkeltje, dan wel VVV-kantoor, waar 'spannende boeken' en allerlei zelfgemaakte artikelen van dorpsbewoners worden verkocht.

