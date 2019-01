Slob: leerplicht gaat vóór klimaatspijbelen

In België gingen de afgelopen tijd tienduizenden scholieren de straat op voor een reeks klimaatmarsen. Ze eisen dat hun regering meer actie onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland staat voor volgende week donderdag een actie gepland. De organisatie verwacht dat tienduizend leerlingen komen opdagen, zei een van de kinderen achter de actie tegen de scholenvereniging VOS/ABB.

Door volgende week donderdag mee te doen aan de klimaatmars, zullen scholieren waarschijnlijk niet meteen de leerplichtambtenaar op hun dak krijgen. Scholen in Nederland mogen zelf bepalen hoe ze met incidenteel verzuim omgaan. Pas als een scholier in een periode van 4 weken meer dan 16 uur afwezig is, moet de school dit melden bij de gemeente.

De instantie voor leerplichtambtenaren zei deze week over de actie dat er formeel gezien “pas sprake is van spijbelen als de school deze activiteit niet vindt aansluiten bij het onderwijsprogramma”. Als de school deelname wel gerechtvaardigd vindt, hoeft er ook geen melding te worden gemaakt.

