Slob komt nu al met geld om de werkdruk in het onderwijs te verlagen

Het kabinet trekt dit jaar al 99 miljoen euro extra uit om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen. In het regeerakkoord stond nog dat het extra geld pas vanaf 2019 geleidelijk beschikbaar zou komen. Ook voldoet het kabinet aan de wens van scholen om zelf te mogen beslissen of ze het geld aan bijvoorbeeld een conciërge, een onderwijsassistent of een gymleraar besteden. Minister Arie Slob (ChristenUnie) maakte het akkoord vandaag bekend, samen met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit het onderwijs.

‘Uiteindelijk gaat er niet meer geld naar het onderwijs dan al in het regeerakkoord was voorzien’ Loek Schueler van vakbond CNV-Onderwijs

De aangekondigde stakingen van basisschoolleerkrachten zijn hiermee nog niet van de baan. Woensdag staken leerkrachten in Groningen, Friesland en Drenthe. Een maand later volgen hun collega’s in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

“Ik ben tevreden dat het kabinet nu ook met spoed iets aan de werkdruk wil doen, maar uiteindelijk gaat er met dit akkoord niet meer geld naar het onderwijs dan al in het regeerakkoord was voorzien”, aldus Loek Schueler van vakbond CNV-Onderwijs.