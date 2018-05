Slingeraap Pepi wordt vijftig, dat is taart waard

Pepi is een Colombiaanse slingeraap en ze woont sinds 1972 in de Apenheul, het park bij Apeldoorn waar apen min of meer vrij rondlopen. De Apenheul heeft aangekondigd haar vandaag te trakteren op een apentaart en bezoekers kunnen bijdragen aan de feestvreugde door een Pepi-button te maken. Tegen betaling, dat wel, maar de opbrengst gaat naar het natuurbehoudfonds van het Apeldoornse apenpark, dat zich inzet voor het behoud van de leefgebieden van apen.

Slingerapen in het wild

Ook wat betreft de slingeraap is die inzet nodig. Pepi's soortgenoten in het wild leven in Oost-Panama en West-Colombia, maar daar worden ze ernstig bedreigd. Waarschijnlijk leven er niet meer dan slechts een paar honderd Colombiaanse slingerapen in het wild. De Apenheul werkt al een kwart eeuw mee aan een internationaal fokprogramma voor deze slingerapen. Samen met andere dierentuinen in Europa houdt de Apenheul een reservepopulatie in stand.

Pepi heeft nooit jongen gekregen, maar toch is ze de medewerkers van de Apenheul bijzonder lief

Pepi zelf heeft nooit jongen gekregen, maar toch is ze de medewerkers van de Apenheul bijzonder lief. Ze kwam er een jaar na de opening van het park wonen, samen met vijf soortgenoten. Drie daarvan kwamen om bij een grote brand in twee nachtverblijven in 1981, samen met zo'n honderd andere apen. De twee andere van die eerste groep zijn ook niet meer in leven. Maar Pepi dus wel: van alle apen in de Apenheul woont zij er het langst.