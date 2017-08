Slimme container komt sneller op de bestemming

Slimme containers? Ja, die zouden er over een paar jaar weleens kunnen zijn. Een aparte verzameling bedrijven - ABN Amro (bank), Maersk ('s werelds grootste containervervoerder), IBM (software) en het Brabantse Corevision (technologie) - is bezig met de ontwikkeling van zo'n container. Doel is de administratieve afhandeling van handelstransacties te verkorten.

Het idee voor zo'n container rees tijdens een door ABN Amro georganiseerde bijeenkomst van software-ontwikkelaars - in jargon: een hackathon. Met de administratieve afhandeling van transacties is vaak meer tijd gemoeid dan met het daadwerkelijke vervoer van de betrokken handelswaar.

De controle verloopt anders als de controleur weet dat de container tijdens de reis dicht is geweest en de temperatuur op orde was

Zo kost het, stelt een woordvoerder van ABN Amro, gemiddeld 40 dagen voordat een handelstransactie tussen China en Europa administratief is afgerond, terwijl een containerschip er, gemiddeld, zo'n 24 dagen over doet om van China naar Rotterdam te varen. Tijdens de hackathon van ABN Amro, dat veel handel en scheepvaart financiert, rees de vraag of dat verschil niet kleiner kon.

Dat kan, is het oordeel van medewerkers van de vier bedrijven bijna drie maanden na die sessie. Het idee is containers uit te rusten met sensoren.

Die registeren onder meer of een container tijdens de zeereis open is geweest, wat de luchtkwaliteit en temperatuur binnen is en waar de container zich bevindt.

Al die informatie komt vervolgens uit bij een 'platform' en is vervolgens te raadplegen door partijen die bij de handelstransactie zijn betrokken: banken, verzekeraars, kopers, verkopers, handelaren en vervoerders. Volgens de woordvoerder van ABN Amro zijn alle containers op een schip - dat kunnen er duizenden zijn - onafhankelijk van elkaar te volgen. De informatiestromen uit al die containers op een schip raken niet met elkaar verstrengeld.

Hoeveel tijdwinst er met de slimme containers te boeken is, kan de woordvoerder niet zeggen. "Idealiter duurt de administratieve handeling van een transactie net zo lang als de duur van de reis van de handelswaar." Dat er tijdwinst te boeken is, verwacht hij wel.

Kwaliteitschecks Gedurende een reis krijgt handelswaar te maken met controles. Met inklaringen van de douane en met kwaliteitschecks. Daarbij werken betrokken partijen met vrachtbrieven. Die brieven moeten, in bepaalde fases van de reis, worden ingezien en afgetekend door financiers, verzekeraars, kopers, verkopers, handelaren en vervoerders. Die vrachtbrieven worden nu nog geregeld via de fax verstuurd. "Dat proces met de vrachtbrieven kan sneller", zegt de woordvoerder. "Daarbij is het logisch om te denken dat de controle op de kwaliteit van handelswaar anders verloopt als een controleur weet dat een container tijdens een reis dicht is geweest en de temperatuur op orde was." Een prototype van de container is vanaf vrijdag te zien op de Wereldhavendagen in Rotterdam. De ontwikkelaars gaan daarna praten met potentiële klanten - en vragen of de container aan hun wensen voldoet. Ook gesprekken met de douane, tot nu toe nog niet geconsulteerd, staan op het programma. Daarna is het de bedoeling met twee containers proef te draaien. Pas dan zal grofweg bekend zijn wat de slimme container gaat kosten, of commerciële uitbaat mogelijk is en wie die voor zijn rekening gaat nemen.

