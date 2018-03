Slecht nieuws voor Koeman: die nieuwe start voor Oranje ziet er op korte termijn niet in

Stiekem had Ronald Koeman gedacht dat het iets beter zou gaan, dat er bij zijn debuut als bondscoach iets meer in had gezeten. Dat Engeland, niet meteen een topland in de rangorde van nationale ploegen, zich niet tot het uiterste zou inspannen en dat de volle Arena iets van het nieuwe bij Oranje zou zien, al was het maar een sprankje, iets van hoop.

Bij Promes en Depay niets van die rechte, vaste lijn van de Engelsen

Engeland spande zich niet tot het uiterste in, maar er zat vrijdagavond weinig in voor Koeman en voor Oranje. Een grote verrassing kon het niet zijn: Oranje heeft niet voor niets twee eindtoernooien gemist, het EK 2016 en het WK 2018, en dan zijn nu de topspelers uit de vorige generatie ook nog eens verdwenen. En toch, confronterend was het opnieuw wel.

Een privé bedoeninkje Neem de begin-twintigers in de voorste rijen van de Engelse ploeg en zet daar de Nederlandse aanvallers tegen af. Rashford (20), Sterling (23) en Oxlade-Chamberlain (24): zo sterk, als ze hun voet in een duel stevig neerzetten, hadden ze de bal ook. Zo vast ook aan de bal. De noodzaak was er in deze oefenwedstrijd niet echt, maar als ze aanzetten namen ze de bal ook in een rechte lijn mee. Dan Depay (24) en Promes (26), de vleugelaanvallers op papier van Oranje. Promes laat zelden iets zien in Oranje, zijn specifieke kwaliteiten - als hij die heeft - laten zich nog steeds niet benoemen. Depay, dat is een privé bedoeninkje. Hij wil het liefst iets uit stilstand laten zien, iets wat voetballers van zijn slag dan onder techniek verstaan, maar wat meestal toch vooral ophoudt. Niets bij deze twee van de rechte, vaste lijn van de Engelsen, en van de meeste aanvallers in het hogere voetbal, als het even kan gericht op vaart in het spel. De tekst loopt door onder de foto. Memphis Depay in duel met Jordan Henderson tijdens het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Engeland. © ANP

Opleiden en opvoeden Natuurlijk zijn de gespierde Engelse jongens ook zo sterk door hun veeleisende competitie. Maar dat kan niet het enige zijn. De meeste Nederlandse internationals spelen in het buitenland, zij het de aanvallers niet op het hoogste niveau. Het moet ook iets te maken hebben met het opleiden en opvoeden van spelers. Ooit dacht Nederland daar uniek in te zijn, inmiddels zijn ze het overal gaan doen: ook of zelfs in Engeland en waar niet - en waar Nederland vooral spelers opleidde, zijn ze ze elders ook gaan opvoeden: bijbrengen wat het vak vraagt. Een wezenlijk verschil tussen Koeman en zijn voorgangers: die coaches stortten Nederland bovenal argeloos in het voetbalverderf Haal zo'n achterstand als gepasseerd (geografisch) klein voetballand maar eens in. Maakte Koeman dan toch ook de karakteristieke trainersfout, denken dat het hem wél lukt, of beter dan anderen? Nee, in de kern niet. Hij stelde vijf verdedigers op, zoals Van Gaal dat op het WK 2014 al had gedaan om beperkingen enigszins te camoufleren. Koeman kondigde ook stellig aan dat hij eraan zou vasthouden, en aan alles was te voelen dat het hem menens is. Dat is een wezenlijk verschil met zijn voorgangers, de coaches die Nederland bovenal argeloos in het voetbalverderf stortten. Hiddink om te beginnen moest en zou, niet het minst uit kinnesinne, van Van Gaal afwijken. Van Gaals leerling Blind sloeg de lessen in de wind en dacht terug te kunnen grijpen op het zogenaamd Nederlandse. Hoe verkeerd ook Advocaat de resterende kwaliteit inschatte, toonde die door zonder met zijn ogen te knipperen een poreus driemansmiddenveld tegen het sterke Frankrijk op te stellen.

Spaarzaam pluspunt Koemans grondhouding is anders. Niet voor niets, en begrijpelijk vanuit zijn perspectief, beoordeelde hij zijn blok van drie centrumverdedigers vrijdag als spaarzaam pluspunt. Bijzonder is het niet: de tiener De Ligt werd als defensief talent van de buitencategorie vergezeld door De Vrij en Van Dijk, beiden toch weinig meer dan degelijke verdedigers. Opvallender was Koemans eerste opstelling vóór de verdedigingslijn: met slechts twee verdedigers en toch drie aanvallers. Dat riekte, zelfs van zijn kant, naar enige overschatting van de mogelijkheden. Het middenveld werd dan ook nog gevormd door Strootman en Wijnaldum, die al langer moeizaam spelen in Oranje en die lijn vrijdag bepaald niet konden doorbreken. Het kan weinig anders of zij voelen bij respectievelijk AS Roma en Liverpool, waar ze redelijk constant van waarde zijn, steun van sterkere medespelers. Hetzelfde zal opgaan voor spits Dost, die aan de lopende band scoort bij Sporting Portugal, waar de spelers om hem heen in het beeld van het hedendaagse voetbal toch meer inhoud zullen hebben dan de Nederlandse internationals. In Oranje lukte het weer niet met de technisch beperkte Dost en de formatie met drie aanvallers kreeg gaandeweg iets potsierlijks, zoals vaker in de afgelopen jaren bij Nederlandse ploegen. Verwacht mag worden dat de pragmatische Koeman snel de conclusie trekt dat Nederland (al lang) de kwaliteit niet meer heeft om drie aanvallers op te stellen - als hij dat al niet had gedaan en zijn opstelling óók deels zo had geconstrueerd om onmogelijkheden te kunnen schrappen. Koeman zei vrijdag dat er gesleuteld moet worden aan het middenveld en de aanval. Vanavond zal hij in Genève tegen Portugal iets veranderen, maar in hoeverre het verbeteringen kunnen zijn, mag al de vraag zijn. Veel alternatieven heeft Koeman niet in de afgekalfde selectie. Nee, het werd vrijdag geen nieuwe start, het oude werd bevestigd. Op korte termijn mag weinig anders worden verwacht, zo valt voor vooral Koeman te vrezen.