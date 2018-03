Slap rookverbod op schoolplein zorgt voor méér rokers

Paffen in de pauze mag vanaf 2020 niet meer op het schoolplein. Dat gaat alleen werken als scholen geen enkele uitzondering maken, ook niet voor de verstokte rokers onder de leraren. Hoe de rookvrije school wordt ingevoerd is belangrijk, blijkt uit het promotieonderzoek van Rozema. Dat verdedigt ze vandaag aan de Universiteit van Tilburg.

Rozema: “Scholen zien allerlei beren op de weg en dat is lang niet altijd terecht. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor overlast in de buurt als hun leerlingen buiten het plein gaan roken. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat dit reuze meevalt. Verder worstelen veel scholen met rokende personeelsleden en met de vraag hoe ze een rookverbod moeten handhaven. Sommige scholen hebben geen afgebakend terrein, waardoor ze niet weten waar ze roken precies moeten verbieden.”

Kunt u die scholen geruststellen?

“De impact van een rookvrij plein lijkt afhankelijk van hoe de maatregel wordt ingevoerd. Het is belangrijk om die eerste weken consequent te zijn in de handhaving en voor niemand een uitzondering te maken. Als leraren wel mogen roken en leerlingen niet, heeft dat een averechts effect. Maar lukt het de eerste weken om consequent te zijn, dan blijkt het al heel snel de normaalste zaak van de wereld dat er op het plein niet wordt gerookt. Net zoals niemand meer rookt in de trein of het vliegtuig."

"Scholen kunnen het zichzelf makkelijker maken door hun terrein duidelijk af te bakenen. Met een hekje of een struik. Er zijn scholen waar leerlingen het terrein niet mogen verlaten. Dan ben je ook meteen af van de vraag of ze overlast kunnen veroorzaken in de buurt."