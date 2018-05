Slap Oranje niet langs Slowakije

Slowakije 1

Nederland 1

Lees verder na de advertentie

Het zal nog wel even pijnlijk zijn, zeker nu het WK nadert, maar Oranje moet in de schaduw stapjes zien te zetten op een nieuw te vinden pad en daarbij ook de lichtste vooruitgang koesteren. Dat kan soms, en dan met een begrensde ploeg weer niet. Gisteren niet of nauwelijks, in Trnava, waar Oranje zich bovenal labiel toonde.

Een zwakke eerste helft werd tegen Slowakije gevolgd door een wat betere tweede (1-1). Het algehele beeld was daarmee dat van een opkrabbelende ploeg in dit stadium mag worden verwacht, met nu weer wat meer minnetjes dan plusjes, na de 0-1 nederlaag tegen Engeland en de 3-0 zege op Portugal. Maandag oefent Oranje tegen Italië, daarna maakt bondscoach Koeman de balans voor het najaar, het echte werk in de nieuwe Nations League tegen Duitsland en Frankrijk.

Koeman had de ploeg opnieuw in het systeem met een extra verdediger gegoten, en hij had al aangekondigd daaraan vast te houden

Hij kan in Trnava niet verbaasd zijn geweest. Het was leuk, de zege op Portugal in Koemans tweede wedstrijd, maar gisteren al werd de betrekkelijke waarde ervan getoond. De Portugezen hadden het te licht opgevat, ze lieten nogal wat ruimte vallen, op het middenveld bijvoorbeeld waar Pröpper het naar zijn zin had. Maar het kon toch niet zo zijn dat een speler van Brighton, een ééntempo-voetballer, ineens de strateeg van een nieuw Oranje was? Nee, dat kon niet, bleek in Trnava.

De tegenstander was er één uit de categorie van Oranje, in de middenmoot, of Nederland dat nu leuk vindt of niet. Slowakije, de nummer 29 van de wereld (Nederland 19), heeft spelers die niet goed genoeg zijn om het te licht op te vatten. Die blijven lopen op het middenveld, jagen de tegenstander op als ze de bal kwijt zijn. Nog in de openingsminuten werd de argeloze Pröpper van de bal gelopen, een treffend beeld.

Niet veel later kreeg Hamsik, al jaren bekend toch als de beste Slowaak, alle gelegenheid om de bal van links voor te zetten. Spits Nemec kopte in, met dank ook aan de zwak verdedigende Blind (1-0). Tegen Portugal had Oranje tegen twee middenvelders kunnen spelen, met de vrijheid van dien, en het had zich daardoor kennelijk toch alweer laten misleiden. Gisteren zat de tegenstander erbovenop, en Oranje verschrompelde alweer.

Koeman had de ploeg opnieuw in het systeem met een extra verdediger gegoten, en hij had al aangekondigd daaraan vast te houden. Dat is alleszins begrijpelijk gezien de beperkte kwaliteit, maar tegen slapte is natuurlijk geen systeem bestand. Blind is geen specialistische verdediger, maar dit zag er wel heel weerloos uit. Mak, een speler van PAOK Saloniki, was een ijverig hulpje van Hamsik op het middenveld, waar Strootman en Pröpper toch gauw naar gekende beelden van al zo vaak een statisch tweetal vormden.

De Slowaken mochten soms vrij schieten, Kucka deed dat op de lat. Koeman, die de Champions League-finalisten Van Dijk en Wijnaldum op de bank hield, beperkte zich halverwege tot één wissel: debutant Vormer voor Van de Beek. Oranje begon feller aan de tweede helft, toegesproken ongetwijfeld door de bondscoach. Dat is typerend voor een ploeg die van zichzelf nog weinig kan: te veel ook basale dingen moeten van de coach komen.

Na een uur kon Koeman een plusje noteren. Promes schoot in (1-1), na een opzetje met vaart door een strakke pass van De Ligt op Depay. De invallers volgden elkaar nu op: Kongolo, Elia, Berghuis, De Roon, Weghorst. Oranje kreeg er een op papier iets aanvallender gedaante door, maar veel kon dat niet meer uitmaken: daarvóór was de ploeg alras teruggevallen naar het niveau van de middenmoot.

Lees hier meer voetbalverslagen.

Lees ook: Memphis Depay: Ik voel me relaxed, want ik voetbal voor God