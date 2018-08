Slangenbeten zijn een vergeten ziekte ten zuiden van de Sahara

Behoedzaam en toch zelfverzekerd pakt Boniface Momanyi de pofadder achter de kop. Het reptiel kronkelt maar wordt met de andere hand in bedwang gehouden. De opengesperde bek met de indrukwekkende tanden wordt op plasticfolie gedrukt dat over een glas gespannen is.

Een piepkleine hoeveelheid gif is genoeg om vier of vijf mensen te doden

Even later druppelt een piepkleine hoeveelheid gif in het glas, genoeg om vier of vijf mensen te doden. "Maar dit gif wordt gebruikt om mensenlevens te redden", vertelt Momanyi, voorman bij de Bio-Ken slangenboerderij in het Keniaanse toeristenoord Watamu. "Van slangengif wordt tenslotte antiserum gemaakt."

In tientallen terraria onder schaduwrijke bomen is een grote verscheidenheid aan slangen te zien. Sommige zijn ongevaarlijk, maar andere juist uiterst giftig. De slangenboerderij is meer dan een plaats waar toeristen kunnen griezelen bij de spugende cobra, de boomslang, de zwarte en groene mamba. "Mensen doden vaak slangen omdat er zoveel onwetendheid en bijgeloof over ze bestaat. Maar slangen zijn deel van de natuur en de giftige dieren zijn bruikbaar voor antiserum waar een schreeuwend gebrek aan is."

Goedkoop antiserum Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven wereldwijd jaarlijks tussen de 81.000 en 138.000 mensen aan slangenbeten, een veelvoud daarvan raakt gehandicapt. In Afrika ten zuiden van de Sahara leiden jaarlijks zeker 32.000 beten tot de dood. De WHO heeft onlangs slangenbeten als verwaarloosde tropische 'ziekte' geclassificeerd. Beten van giftige slangen zijn te overleven als er tegengif is, maar de meeste staatsziekenhuizen in Kenia en andere Afrikaanse landen hebben het niet, of ze hebben alleen een goedkoop antiserum dat vaak niet werkt. Goede antiserums zijn duur en wel aanwezig in privé-hospitalen. Daardoor zijn slangenbeten vooral een dodelijke ziekte voor armen. De meeste staats­zie­ken­hui­zen in Kenia en andere Afrikaanse landen hebben alleen een goedkoop antiserum in huis dat vaak niet werkt Mensa Benjamin (19) kan erover meepraten. "Zes jaar geleden was ik cashewnoten aan het plukken toen een zwarte mamba mij beet. Ik rende naar huis en mijn familie haalde een traditionele heler erbij die een zwarte steen op de wond legde. Maar het hielp niet. Daarna weet ik niets meer." Benjamin raakte bewusteloos en werd uiteindelijk naar Bio-Ken gebracht waar antigif was - hij lag drie dagen in het ziekenhuis. De ouders van Benjamin zijn arme boeren die daarna nog jaren bezig waren om zijn ziekenhuisrekening te betalen. Het dure antigif kregen ze gratis. Boniface Momanyi, voorman van de Bio-Ken slangenboerderij. © Ilona Eveleens Het litteken van de beet is nauwelijks te zien op het been van de tiener die nu op de slangenboerderij werkt. Een opmerkelijke beroepskeuze. "De mensen en het werk hier hebben me gered. Ik vind het leuk hier te werken en ben niet bang voor slangen", vertelt Benjamin.

Weinig aandacht Bio-Ken werkt samen met Health Action International (HAI), een ngo in Amsterdam die met Nederlands overheidsgeld een project leidt om slangenbeten op de internationale agenda te zetten. "Er is veel aandacht voor malaria en hiv bijvoorbeeld, maar slangenbeten zijn echt een vergeten ziekte", merkt Ben Waldmann van HAI op. De organisatie verzamelt in Kenia, Oeganda en Zambia data en informeert bevolking en medisch personeel over slangenbeten. "En natuurlijk is er massaproductie nodig van betaalbare en goedwerkende antiserums, want daarmee wordt het een behandelbare ziekte", vertelt Waldmann. Antigif wordt al heel lang op dezelfde manier gemaakt. Een kleine hoeveelheid gif wordt geïnjecteerd in gezonde paarden die antistoffen produceren waarmee in laboratoria antiserum wordt gemaakt. "Het schaadt de paarden niet", verzekert Waldmann.