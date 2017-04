Slachtoffers woningoverval Arnhem nu ook verdachten

Het lijkt erop dat de man even daarvoor de woning had overvallen. Beide bewoners van het huis werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De 32-jarige vrouw is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Haar 34-jarige man zit nog wel vast.

Zelfverdediging

In een eerdere zaak in 2014 waar twee overvallers in een juwelier in Deurne werden doodgeschoten, werd de juweliersvrouw niet vervolgd. Zij handelde volgens het OM uit zelfverdediging. In 2012 kwam het niet tot een vervolging toen een insluiper in een supermarkt in Diessen overleed na een val van de trap.

Ook het kabinet kiest die lijn sinds het aantreden van Rutte-I. “Iemand die een inbreker in zijn huis treft en een paar ferme tikken verkoopt, zal voortaan niet meer in boeien worden afgevoerd”, zei Rutte toen. “De inbreker wel.”

Omdat bij de zaak in Arnhem ‘slachtoffers ook verdachten zijn’, wil de politie momenteel niet meer details kwijt. Er is eerst meer onderzoek nodig.