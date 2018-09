Slachtoffers van de steekpartij op Amsterdam CS zijn Amerikanen

De steekpartij had mogelijk een terroristisch motief, zo liet de politie vrijdagavond weten. De verdachte is een negentienjarige Afghaanse man met een Duitse verblijfsvergunning. Hij stak twee mensen neer op het station en werd vervolgens door de politie neergeschoten.

Lees verder na de advertentie

Onze voornaamste prioriteit is gericht op de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse burgers in het land

"We weten dat beide slachtoffers Amerikanen zijn die een bezoek aan Nederland brachten", aldus Hoekstra in zijn verklaring. Hij staat in contact met beide slachtoffers, die zwaargewond in het ziekenhuis liggen, en met hun families. Hij wenst hen een spoedig herstel toe.

Samenwerking De Amerikaanse ambassade zegt nauw samen te werken met de gemeente Amsterdam en andere autoriteiten "om de feiten te achterhalen wat er daadwerkelijk is gebeurd". Daarbij zal assistentie worden verleend, "met als altijd onze voornaamste prioriteit gericht op de veiligheid en het welzijn van Amerikaanse burgers in het land". De Amsterdamse politie heeft na het uitbrengen van Hoekstra's verklaring bevestigd dat het om Amerikaanse toeristen gaat. Ze zijn inmiddels aanspreekbaar. Hoekstra dankt politie en hulpdiensten voor hun effectieve en moedige optreden bij het aanhouden van de verdachte en het bieden van medische zorg. De verdachte, die eveneens in het ziekenhuis ligt, wordt met behulp van een tolk gehoord. De politie doet daarover later mogelijk mededelingen.

Tumult en oponthoud Het voorval vond even na het middaguur plaats in de westelijke hal van het station. Er is volgens de politie ‘op enig moment tumult ontstaan’. De man stak twee mensen neer en liep weg met het mes in zijn hand. Daarop schoten gealarmeerde agenten hem neer. Omdat de rugzak van de verdachte moest worden onderzocht, werd een deel het station ontruimd. Er bleken geen verdachte spullen in de tas te zitten, maar de ontruiming leidde wel tot een hoop oponthoud. Trein- en tramverkeer werd uit voorzorg stilgelegd. Volgens ooggetuigen was de paniek op het drukke station groot. “Het eerste waar je aan denkt is iets van een terreuraanval. Je staat op Amsterdam CS hier. Dat komt direct in je op”, aldus Richard Snelders van een bloemenwinkel op het station tegen persbureau ANP.

Lees ook: