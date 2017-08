Slachtoffers van de Spaanse aanslagen zijn herdacht in de Sagrada Familia

Deze ‘mis voor de vrede’ werd geleid door de aartsbisschop van Barcelona, Juan José Omella. Onder anderen het Spaanse koningspaar, premier Mariano Rajoy, de Portugese president Marcelo de Sousa en de burgemeester van Barcelona woonden de mis bij.

Bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils werden veertien mensen gedood en vielen 120 gewonden. De herdenking begon rond 10 uur ’s ochtends met plechtige orgelmuziek.

Koning Felipe onderbrak zijn vakantie na de aanslagen in zijn land. Gisteravond was hij met koningin Letizia al aanwezig op de Ramblas, waar een dag eerder een busje inreed op publiek. Het paar legde een bloemenkrans en was bij de plaatsing van een gedenkteken.

Zee van bloemen De Ramblas is een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes die honderden mensen hebben neergelegd. Ook op post-its op gebouwen aan de beroemde promenade zijn steunbetuigingen achtergelaten. Het koninklijk paar werd gisteren met applaus ontvangen door de menigte. Opnieuw klonk ook ‘no tinc por’, Catalaans voor ‘ik ben niet bang’. De Ramblas is een zee van bloemen, knuffels en kaarsjes die honderden mensen hebben neergelegd Zaterdagmiddag brachten zij een bezoek aan de gewonden die in twee ziekenhuizen in de stad liggen. Na de aanslagen liggen nog vijftig gewonden in ziekenhuizen in Barcelona, van wie twaalf in kritieke toestand verkeren. In Cambrils worden nog vier mensen, van wie één zware verwondingen heeft, verzorgd.

Status verdachten De Spaanse politie denkt dat een terreurcel van ongeveer twaalf mensen achter de aanslagen zit. De meesten zijn van Marokkaanse komaf en komen uit Ripoll, een bergstadje zo’n 100 kilometer ten noorden van Barcelona. Vijf terroristen werden doodgeschoten na de aanslag in Cambrils en vier mannen zitten vast. Van drie mannen is de status nog onduidelijk. Twee van hen zijn vermoedelijk omgekomen bij de ontploffing in Alcanar, waarschijnlijk de uitvalbasis van de terroristen. Vanmorgen meldden Spaanse media dat daar een derde lichaam is gevonden. De klopjacht op de 22-jarige Younes Abouyaaqoub is momenteel nog in volle gang. Hij was mogelijk de bestuurder van het busje op de Ramblas in Barcelona. De moeder van Abouyaaqoub riep haar zoon dit weekend via de Catalaanse radio op om zich aan te geven bij de politie.

