Slachtoffers tafeltennistrainer doen boekje open

Met één hand pakte de trainer de pols van zijn pupil, met de ander hield hij haar borst vast. Pas als de oefening lukte, liet hij los. Het is een van de voorbeelden van het seksueel misbruik waaraan een voormalig tafeltennistrainer uit Zutphen zich schuldig maakte. Vandaag doen enkele slachtoffers in radioprogramma 'Argos' hun verhaal over de coach die jarenlang ongestraft zijn gang kon gaan.

In 1997 werd de trainer tuchtrechtelijk veroordeeld voor ontuchtige handelingen met vier minderjarige spelers in de jaren negentig. De tuchtcommissie van de Nederlandse tafeltennisbond legde hem een schorsing van twee jaar op omdat hij een aantal pupillen tijdens regiotrainingen ongewenst had aangeraakt.

De coach was jaren eerder al ontslagen bij zijn oude club Torenstad vanwege vermoedens dat zijn gedrag niet door de beugel kon. De trainer werd ondanks de beschuldigingen geprezen om zijn kwaliteit. Toen hij werd ontslagen, ging de helft van zijn pupillen met hem mee naar de nieuwe club. In de jaren zeventig waren er ook al vermoedens van seksueel misbruik door de coach, die destijds bij ZTTC in Zutphen werkte. Ouders zijn daarop in gesprek gegaan met de trainer en de bond en besloten dat het voldoende was om hem erop aan te spreken. Een oud-trainer zegt dat seksueel misbruik in de sport toen nog helemaal geen thema was. Uit onderzoek van Argos blijkt dat er in deze tijd alsnog zeker één jongen ernstig misbruikt is.

Ontslagen Toen hij zijn schorsing eind jaren negentig had uitgezeten, zag tafeltennisvereniging Hercules uit Terborg een kans om met een toptrainer te werken. De vereniging was op de hoogte van het misbruik en maakte onder meer de afspraak dat hij niet alleen met de kinderen mocht zijn. Toen dat toch een keer voor kwam - de club denkt dat er niets strafbaars is gebeurd - is hij eind vorig jaar toch de laan uit gestuurd. Op dit moment is de ta­fel­ten­nis­trai­ner actief als vrijwilliger bij voet­bal­ver­e­ni­ging AZC in Zutphen, waar hij weer jeugd tegen komt Op dit moment is de tafeltennistrainer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging AZC in Zutphen, waar hij weer jeugd tegen komt. Toen een van zijn slachtoffers dat hoorde, nam ze meteen contact op met de club om ze te waarschuwen. De vrouw, die nu werkt als vertrouwenspersoon bij de tafeltennisbond, werd in de jaren tachtig misbruikt. Ze had als vijftienjarig meisje een seksuele relatie met haar toen veertigjarige coach. Hoogleraar sport en recht Marjan Olfers zegt in Argos dat ze betwijfelt of iemand na een veroordeling een tweede kans verdient. Om meer verhalen over seksueel misbruik in de sportwereld naar boven te halen, heeft sportkoepel NOC-NSF een commissie ingesteld.

