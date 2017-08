Slachtoffer van 9/11 is na 16 jaar geïdentificeerd

Een forensisch team uit New York doet al zestien jaar onderzoek op ruim 21.900 menselijke deeltjes die na de aanslag veilig werden gesteld. Door het DNA van de menselijke resten te vergelijken met dat van nabestaanden, hoopt het team betrokkenen duidelijkheid te geven over het lot van hun geliefden.

Museum

Een deel van de menselijke resten is in 2014 overgebracht naar een ruimte onder Ground Zero, de plaats waar de Twin Towers stonden. Deze ruimte is onderdeel van het museum dat daar is gehuisvest. De deeltjes worden bewaard in metalen dozen, die bedekt zijn met de Amerikaanse vlag. Alleen familieleden van de omgekomen slachtoffers kunnen de ruimte bezoeken.

De overplaatsing van de menselijke resten naar Ground Zero stuitte destijds op verzet van sommige nabestaanden. Zij vonden het niet prettig dat overblijfselen van hun geliefden in een museum werden geplaatst.