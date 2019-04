Slachtoffer Breda vertelde in brand te zijn gestoken voor hij bezweek

De politie is op zoek naar drie vermoedelijke daders. Eentje is na het incident weggereden vermoedelijk in een grijze Volkswagen. Hulpdiensten kregen maandagavond rond 21.15 uur een melding van een brand aan de Sparrenweg. Daar bleek een garagebox, waarin een garagebedrijf gevestigd was, in brand.

Het slachtoffer stond inmiddels bij buurtbewoners onder de douche. Hij was aanspreekbaar en werd later naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Daar gaf hij zijn verklaring aan agenten. Dinsdagochtend bezweek hij aan zijn verwondingen.

Volgens omwonenden zijn de daders uiterst koelbloedig en gruwelijk te werk gegaan. Ze baseren zich daarbij op uitlatingen van het slachtoffer zelf, die kort voor zijn vervoer naar het ziekenhuis nog goed aanspreekbaar was.

Hij stak het slachtoffer in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond

“De man had een zaak in automaterialen in de garagebox", zegt een omwonende. “Twee onbekende mannen dienden zich maandagavond aan als klant. Het slachtoffer moest een onderdeel opzoeken achter de computer. Daar werd hij door het duo vastgebonden. Zij verlieten de box, waarop de dader binnenkwam. Die heeft het slachtoffer eerst afgetuigd en daarna overgoten met benzine. Hij stak hem in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond.”

De aanslag gebeurde in Tuinzigt, een van de volkswijken van Breda. Net onder het dak van de zwaar beschadigde garagebox hangen camera's. Mogelijk hebben die een deel van de aanslag op beeld vastgelegd. Volgens omwonenden is de dader met een busje de box binnengereden. Er is groot opsporingsteam op de zaak gezet.