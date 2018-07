Sky eigent zich op klinische wijze de Tour toe, met of zonder boe-geroep

Het wielerpubliek bij de Tour de France was niet bepaald fan van de Sky-ploeg. Natuurlijk was het slechts een klein deel van de fans dat zijn boosheid richting Sky daadwerkelijk fysiek uitte. Maar dat er penibele situaties zijn geweest, is na drie weken overduidelijk.

Er was ook veel boe-geroep. Heel veel boe-geroep. Nog voor de Tour begon, op het welkomstpodium, werd de ploeg uitgefloten door het publiek. In de eerste etappe klonk zelfs een fluitconcert voor de teambus, zonder dat er renners in zaten. Op ­Alpe d’Huez volgde anderhalve week later een van de opvallendste huldigingsceremonies. Geraint Thomas kreeg zijn gele trui, maar het geluid van de speaker werd bijna overstemd door het gefluit.

Het boe-geroep raakt de renners niet, aldus Sky-ploegbaas Dave Brailsford op de ochtend voor de achttiende etappe, woensdag. Terwijl hij dat zei, maakte hij een wegwerpgebaar, daarmee het gejoel bestempelen als iets onbetekenends. Maar het aanraken van renners was ‘iets anders’. Wat de ‘fans’ deden die Froome duwden en Thomas een tik wilden geven, was volgens Brailsford ‘volstrekt onacceptabel’.

Dat vonden ook de Sky-renners, ook al ontweken zij deze Tour vakkundig allerlei vragen over het boe-geroep. Het antwoord van Froome was meerdere malen: “Ik hoop dat ik in dit prachtige land mijn vijfde zege kan pakken.” Altijd bleef hij beleefd, alleen de agent die hem woensdag van de fiets had getrokken (wat een misverstand was) kreeg een scheldkanonnade over zich heen.

We zijn hier om een fietswedstrijd te rijden, zei geletruidrager Thomas donderdag bovenop de Col de Portet. Verder wil hij nergens aan denken. Maar als iemand jou aan de arm trekt, dan is wat hem betreft een grens overschreden. “Fluit zoveel je wilt, maar raak ons niet aan. Zo wil je niet dat mensen een race beïnvloeden.”

Gebrek aan openheid

Maar waarom wordt juist Sky zo uitgefloten, en iemand als Tom Dumoulin helemaal niet? Met name door het gebrek aan openheid. Inzake de salbutamolzaak van Froome, maar ook fysiek. De ploegbus van Sky was deze Tour een fort. Wie een glimp wilde opvangen van de renners als ze na een etappe de bus in stappen, moest regelmatig over of langs zeker vijf agenten kijken. Het was de reactie op een publiek dat de handen niet thuis kan houden. Maar het maakte het er ook niet opener op.

De Tour zit in een ijzeren greep van de Britse ploeg, eigenlijk al zes jaar lang. In 2012 won Bradley Wiggins, daarna was het tijd voor Froome. Sindsdien won alleen in 2014 een niet-Sky-renner de Tour: de Italiaan Vincenzo Nibali.

Sky wint niet alleen, de ploeg maakt zich de koers ook eigen. Bijna klinisch rijdt het team op kop, telkens net iets harder. Het ontneemt aanvallers de lust om te demarreren. Die overmacht, de ‘saaie’ manier van koersen, maakt ook dat het Franse publiek er wel klaar mee is.

“Ik zou een probleem hebben als dat in mijn eigen land gebeurt”, zei Brailsford over het bespugen van Trump.

Brailsford, de ploegbaas van Sky, sprak op zijn persconferentie maandag over het bespugen van zowel renners als staf. Hij noemde een 21-jarig teamlid dat die ‘intimidatie’ voor het eerst meemaakte. “Ik zou een probleem hebben als dat in mijn eigen land gebeurt”, zei Brailsford.

De ploegbaas maakte het niet makkelijker door te zeggen dat het bespugen van Sky-mensen misschien wel een (Frans) cultureel verschijnsel was. Hij probeerde daarna op alle mogelijke manieren te zeggen dat hij de Franse cultuur niet had willen beledigen, en dat hij alleen een discussie wilde aanzwengelen. “In Italië gebeurt dit niet, als we in Spanje rijden ook niet.”

Het was geen slimme opmerking in overgevoelig Frankrijk, van waaruit Sky wel weer lijkt weg te gaan met de gele trui. Want uiteindelijk wint Sky vrijwel altijd, boe-geroep of niet.

