Skispringer Kobayashi vliegt uit de anonimiteit

Tot aan dit seizoen kende zijn collega-skispringers Ryoyu Kobayashi vooral als die relaxte, beetje brutale jongeman die graag voor discjockey speelde en in snelle auto’s reed. De 22-jarige Japanner had wel de potentie om een topper te worden, maar grote afstanden overbrugde hij bij voorkeur in zijn Porsche. Tot hij vorig jaar in contact kwam met Janne Väätainen.

Toen hij vaker zijn Porsche liet staan en meer ging trainen kwamen de resultaten

De Finse trainer wist Kobayashi ervan te overtuigen dat alleen een betere arbeidsethos hem tot een succesvolle skispringer kon maken. Het talent was onmiskenbaar aanwezig, maar trainen stond niet hoog op de prioriteitenlijst van de Japanse lichtgewicht van zestig kilo. Toch kreeg Väätainen het voor elkaar dat Koba­yashi zijn Porsche vaker liet staan en meer de skischans opklom.

Aan het begin van deze winter had Kobayashi nog nooit op het podium gestaan. In november boekte hij in het Finse Ruka zijn eerste wereldbekerzege en door nog drie overwinningen was hij plots een van de favorieten voor de Vierschansentoernee, 21 jaar nadat Kazuyoshi Funaki als laatste Japanner het prestigieuze evenement had gewonnen.

Kobayashi maakte die rol meer dan waar. Hij won in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen, waardoor hij als derde skispringer het Grand Slam realiseerde. Op jongere leeftijd dan zijn twee voorgangers. De Duitser Sven Hannawald was in 2002 al 28, de Pool Kamil Stoch was vorig jaar 30.

Historische mijlpaal Bijna leek Kobayashi die historische mijlpaal mis te lopen, zoals in het verleden vaker was gebeurd met springers die de eerste drie wedstrijden hadden gewonnen. Zijn landgenoot Funaki veroverde in 1998 wel de eindzege, maar miste op de laatste dag het Grand Slam. In Bischofshofen stond Kobayashi na de eerste sprong slechts vierde, maar met een indrukwekkende tweede sprong pakte hij alsnog de winst. Aan de vooravond van de wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen bleek hoe groot de invloed van Väätainen op Kobayashi is. Waar de Japanner het voorheen niet zo nauw nam met de nachtrust, daar stapte hij op Oudejaarsavond al om 22.00 uur het bed in. Een dag later bleek hij geen last van zenuwen te hebben. Soeverein won hij de wedstrijd, die door ruim 6,5 miljoen Duitse televisiekijkers werd bekeken. De waardering was groot voor Kobayashi na zijn triomf in de 67ste editie van de Vierschansentoernee. Voor Werner Schuster was de doorbraak van de Japanner geen verrassing. De bondscoach van de Duitse ploeg wist dat het talent van de jonge springer zich eens zou openbaren. Hij voorspelde Kobayashi een grote toekomst in de lange tijd door Europeanen gedomineerde sport.