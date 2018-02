Skiën in Bolivia was voor Simon Breitfuss niet meer mogelijk

Hij is geboren in het Pitztal in Oostenrijk, maar Simon Breitfuss Kammerlander droeg gisteren tijdens de openingsceremonie de vlag van Bolivia. De 25-jarige alpineskiër maakt morgen zijn olympisch debuut op de afdaling. Hij is de vijfde Boliviaanse sporter die meedoet aan de Winterspelen en de eerste sinds Albertville (1992).

In de veertien we­reld­be­ker­wed­strij­den waaraan hij deelnam lukte hem dat acht keer niet

Breitfuss kwam al op jonge leeftijd vaak in Zuid-Amerika, waar vader Rainer in Argentinië jeugdige skiërs lesgaf. Na een ontmoeting met een official van de Boliviaanse skifederatie besloot hij voor Bolivia te gaan skiën. Na een moeizame immigratieprocedure van ruim zes jaar kreeg Breitfuss in 2015 het Boliviaanse paspoort. In het Zuid-Amerikaanse land is echter geen skimogelijkheid meer sinds de sluiting in 2009 van de piste op de 5300 meter hoge Chacaltaya, omdat er geen sneeuw meer valt.

Na een ongelukkige start voor zijn nieuwe vaderland - hij onderging twee keer een knie-operatie - debuteerde Breitfuss vorig jaar in de wereldbeker. In Sölden werd hij 78ste op de reuzenslalom. Met vader Rainer, die dienst doet als coach, materiaalman, chauffeur en manager, reist Breitfuss per camper langs de skipistes in de Alpen. De finish halen in Pyeongchang zou een hele prestatie voor hem zijn. In de veertien wereldbekerwedstrijden waaraan hij deelnam lukte hem dat acht keer niet.

