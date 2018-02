Skeleton: 'Een beetje lef moet je hier wel voor hebben'

Met 120 kilometer per uur door een ijskanaal racen, met het hoofd naar beneden. Nee, dat was niet de jeugddroom van Kimberly Bos. Toch schrijft de 24-jarige atlete uit Ede straks in Pyeongchang geschiedenis als eerste Nederlandse skeletonster ooit op de Winterspelen.

Bos kwam per toeval in de sport terecht. Ze ging voor de grap een keer kijken bij de startbaan die Jarno Beuving in 2009 in haar woonplaats had neergezet. Beuving probeerde zich als bobsleeër te plaatsen voor de Spelen van Vancouver in 2010. Dat mislukte. Bos ging met haar turnvriendinnen naar de baan en werd daar gespot als bobsleetalent omdat ze goed kon sprinten.

Ze kon aardig meekomen in het bobsleewereldje, maar had voor de senioren, waar gewicht een grote rol speelt, niet het ideale lichaam. "Bij het bobsleeën was ik piloot. Ik trok aan de touwtjes en was daar goed in. Maar toen ik wat ouder werd had ik een groot nadeel met mijn lage gewicht. Ik ben niet zo lang, en dan is het moeilijk om al die kilo's te halen. Toen ben ik overgestapt naar skeleton. Dat paste fysiek beter bij mij."

Bij haar eerste internationale wedstrijd haalde ze de top-10. Dat smaakte naar meer, Pyeongchang werd haar doel. Bos plaatse zich op de valreep. In de olympische baan is ze een outsider voor eremetaal.

Hoewel haar moeder nog steeds angstvallig de uitslagen in de gaten houdt, om te controleren of haar dochter wel over de eindstreep is gekomen bij een wedstrijd in het buitenland, maakt Bos zich geen zorgen over de risico's van de sport. Natuurlijk komt ze weleens bont en blauw over de finish. "Maar ik heb nog geen erge blessures gehad", zegt Bos, die meteen even 'afklopt' om het lot niet te tarten. "Sommige skeletonsters zijn weleens op hun rug beland. Dat heb ik nooit gehad. De rechte stukken zijn vrij smal. Als je dan te veel naar links of rechts gaat, beuk je tegen de rand aan. Dat levert weleens een blauwe plek op, ja."

Bocht twee tot en met negen. Wie daar de rechte lijn te pakken heeft, is me­dail­le­kan­di­daat

Bos houdt van snelheid. Dat kan niet anders in een sport waarmee je met 120 kilometer per uur door een ijskanaal raast. Als kind moesten haar ouders haar altijd al afremmen op skivakantie omdat ze graag snoeihard naar beneden wilde. "Vroeger hield ik al van snelheid. Een beetje lef heb je wel nodig voor deze sport. Maar laat mij niet met een racefiets de berg af gaan, dat lijkt me doodeng. Als je ziet hoe die wielrenners onderuit vliegen, mij niet gezien."