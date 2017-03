Sjinkie Knegt laat punten liggen maar schaatst met ploeg naar wereldtitel

Sjinkie Knegt werd na de diskwalificatie van de Zuid-Koreaan Da Woon Sin de winnaar van die slotrace. Maar de mondiale titel ging naar diens landgenoot Yi Ra Seo, die attent in de buurt van Knegt was gebleven.

Een van de speakers had bijna de gehele race over drie kilometer nodig om de 8000 toeschouwers in Ahoy de complexe puntenwaardering, inclusief twee tussensprints die ook nog iets opleveren uit te leggen.

Op die manier werd de suggestie gewekt dat Knegt nog wel ruime mogelijkheden had de wereldtitel van 2015 te heroveren. In feite was Knegt door een vroege uitschakeling op de 1000 meter in bijna kansloze positie gemanoeuvreerd. ,,Daar ging het niet hard genoeg", bromde Knegt na afloop.

Tussen de superfinale en de aflossingsrace had Knegt wat gefietst en op een stoel gezeten. Ook was het mes van een botte schaats vervangen. ,,Ik heb punten laten liggen", berustte hij om vervolgens in ploegverband te schitteren. Zelf noemde hij één actie onbescheiden ,,fenomenaal". Dat was het moment dat Knegt overnam van Breeuwsma en van de vierde naar de tweede plaats promoveerde. Knegt nam vervolgens buiten om schaatsend de koppositie van de Hongaren over. Net als trouwens in de halve finale van de individuele 500 meter, die hij als zijn beste race van de WK beschouwde.

Een uurtje later stak Knegt al een halve ronde voor het einde van de aflossingsrace met zijn ploegggenoten Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf en Dennis Visser juichend de handen omhoog. Op het reusachtige videoscherm had de man uit Bantega gezien dat hij meters voor lag op de Chinezen. ,,Jeroen zei dat ik wel rustig aan kon doen." Knegt had zijn telescoopbeen, dat hij bij een slose finish vooruitsteekt, wel thuis kunnen laten. ,,Ik bekijk altijd dat scherm in de laatste ronden van de relay. Zetten ze andere kant ook een scherm, dan kun je de hele race volgen."

Zaterdagavond had Knegt, vooral door een zege op de 500 meter, de algemene rangschikking aangevoerd. Op de 1500 meter had hij echter kostbare punten verspeeld. ,,Voor shorttrack ben ik heel allround. Ik ben op alle afstanden goed", had hij zich laten ontvallen. De 25-jarige Seo, ex-jeugdwereldkampioen, maakte indruk door zijn regelmatigheid. Bij de vrouwen loste de Britse Elise Chrisitie een reeks Zuid-Koreanse tieners af als titelhoudster. Christie paart techniek aan kracht, de Aziatische handigheid was in Rotterdam onvoldoende.

Drama

Volgens een goede shorttracktraditie speelde zich in Ahoy ook een echt drama af. Hoofdpersoon was Jorien Ter Mors, de shorttracker die dit seizoen meestal op de langebaan te vinden was. Twee ronden voor het einde, bij een poging de koppositie van China over te nemen, zette de Enschedese haar linkerschaats verkeerd neer en viel. Uitsluitend voor de aflossing had Otter Ter Mors teruggehaald. Tranen. Daar was ze goed zuur van. Maar ze beloofde ook revanche in het olympische seizoen.

Otter ziet de aflossingskoers als de kroonjuwelen van het shorttrack. Vorig jaar waren de vrouwen in Seoul als tweede geëindigd. De mannen hebben een aardige zegereeks opgebouwd, waarbij de triomf in Montreal (2014) een opluchting was na de door een val mislukte olympische campagne. Otter meende dat in beide races op het hoogste moest worden gemikt, waardoor Ter Mors op het cruciale moment te veel risico nam.

We moeten voorkomen dat we weer in een kippenhok met tien toeschouwers schaatsen Bondscoach Jeroen Otter

Shorttrack in Ahoy moest De Nieuwe Standaard voor deze tak van sport zijn, stelden de organisatoren. De Internationale Schaats Unie (ISU) en de aangesloten landen zullen alle zeilen moeten bijzetten om die standaard te handhaven.

Waarschijnlijk zal dat volgend jaar in Montreal wel lukken, al weet organisator Eric Bédard niet waar hij de miljoenen - Rotterdam kostte 3,15 miljoen euro- vandaan haalt. Voor 2019 staat de WK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia op de agenda. Otter heeft alle vier WK-toernooien in Nederland meegemaakt, als schaatser en als coach. "Het zal overal anders zijn dan hier. Maar we moeten voorkomen dat we weer in een kippenhok met tien toeschouwers schaatsen."