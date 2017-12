Sjiieten zijn steeds vaker het doelwit in Afghanistan

Vijf zelfmoordterroristen stormden gisteren een sjiitisch cultureel centrum binnen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en doodden er minstens veertig mensen. Door de hitte van de explosies en de brand die daarop ontstond, raakten nog eens veel mensen zwaargewond. Veel mensen zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Terreurbeweging IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opge­ëist.

In de kelder van het culturele centrum kwamen de sjiieten gisteren bijeen om de Sovjet-invasie in Afghanistan uit 1979 te herdenken. Ten minste één zelfmoordterrorist drong het gebouw binnen en blies zich te midden van het publiek op. Daarna volgden de andere explosies, waarvan minstens twee op straat. Na de aanslag zochten overlevenden tussen al het bloed en puin naar hun familie en vrienden.

De soennitische terreurbeweging beschouwt sjiitische moslims als afvalligen, die de dood verdienen. In het gebouw bevond zich ook het kantoor van Afghan Voice, een pro-Iraans persagentschap. IS beschouwt het sjiitische Iran als aartsvijand en mogelijk wilde de terreurbeweging met de aanslag op Afghan Voice tevens een signaal zenden naar Iran.

De woordvoerder van de Afghaanse president Ashraf Ghani noemde de aanslag een ‘onvergeeflijke’ misdaad tegen de menselijkheid. De soennitische Taliban, die eveneens geregeld aanslagen plegen, hebben zich gedistantieerd van de terreurdaad.

Toename

Aanslagen op sjiieten vonden in Afghanistan zelden plaats, maar sinds 2016 nemen ze in aantal snel toe. Tussen 2011 en 2016 waren sjiieten bij één aanslag doelwit, maar tussen 2016 en de aanslag van gisteren was dat aantal opgelopen tot zestien. Daarbij vielen er bij elkaar ongeveer 700 doden en gewonden.

De toename is vooral te wijten aan de opkomst van IS in 2015. De sjiitische gemeenschap heeft bewakers aangesteld bij sjiitische scholen en gebouwen om een oogje in het zeil te houden. Maar de beveiliging bij het culturele centrum bleek niet bestand tegen de jihadisten van IS.

De terreurbeweging is vooral actief in Oost-Afghanistan en telt veel voormalig Taliban-strijders en jihadisten van de Islamitische Beweging van Oezbekistan. De Oezbeekse organisatie was tot niet zo lang geleden gelieerd aan de Taliban maar is nu met IS in zee gegaan.

De dreiging van IS komt bovenop die van de Taliban, en de aanslagen worden steeds brutaler en komen steeds dichterbij het centrum van de hoofdstad Kaboel. Een groot deel van het centrum van de stad is inmiddels omgebouwd tot een ware vesting, met hoge muren en checkpoints in de straten. De terroristen slaan daarom vaak toe in de buurten eromheen, waaronder het westelijke deel van de stad, waar veel leden van de sjiitische minderheid wonen.