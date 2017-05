Sjarapova niet welkom op Roland Garros

Met die beslissing gaf de leiding van Roland Garros een belangrijk statement af.

“Het is mijn verantwoordelijkheid, het is mijn missie om het imago van de tennissport te beschermen”, zei Bernard Giudicelli, de voorzitter van de Franse tennisbond. “Een wild card is voor iemand die terugkomt van een blessure en niet voor iemand die terugkeert van een dopingschorsing. We investeren veel geld in de strijd tegen doping, we konden geen andere beslissing nemen.”

Daarmee nam Roland Garros een ander standpunt in dan de toernooi-directeuren van Stuttgart, Madrid en Rome die Sjarapova wel een speciale invitatie gaven. In Stuttgart (halve finales) en Madrid (tweede ronde) verdiende de vijfvoudig grandslamwinnares niet voldoende punten voor de wereldranglijst om in aanmerking te komen voor directe toegang tot het kwalificatietoernooi van Roland Garros.

Stof voor discussie En dus was de pupil van de Nederlandse coach Sven Groeneveld afhankelijk van een wild card. “Welke beslissing er ook wordt genomen, het zal veel stof tot discussie opleveren”, had Guy Forget, toernooi-directeur van Roland Garros, eerder deze week al gezegd. De algehele verwachting was dat Sjarapova het voordeel van de twijfel zou krijgen, zeker na de afmeldingen van topattracties als de zwangere Serena Williams en Federer, de Zwitser die zich volledig wil richten op het grasseizoen. “Het spijt me erg voor Maria en het spijt me erg voor haar fans”, zei Giudicelli die Sjarapova eerst zelf inlichtte voordat hij de beslissing op Facebook bekend maakte. “Ik weet Maria bijzonder populair is en dat de media-aandacht voor haar groot is, maar het was voor mij niet mogelijk tot een andere beslissing te komen. Uit respect voor de investeringen die de tennissport doet in de strijd tegen doping. Als we haar een wild card hadden gegeven, zouden we een verkeerd signaal afgeven.” Niet lang nadat Sjarapova door Giudicelli telefonisch op de hoogte was gesteld van diens beslissing, kreeg de tweevoudig winnares van Roland Garros, in 2012 en 2014, een nieuwe tegenslag te verwerken. In de tweede ronde van het toernooi in Rome moest ze haar partij tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni opgeven met een blessure aan het linkerdijbeen. Ontgoocheld en zichtbaar aangeslagen stapte de oud-nummer een van de wereld van het centercourt af.

Wimbledon Vol verwachting wordt nu uitgekeken naar wat de organisatie van Wimbledon gaat doen. Kiezen de hoge bazen in Londen voor de lijn van Roland Garros, of krijgt Sjarapova wel een wild card voor het grandslamtoernooi dat ze in 2004 won. Op 22 mei sluit de inschrijving voor Wimbledon en mede door het bereiken van de tweede ronde in Rome staat de Russin op de wereldranglijst van die dag hoog genoeg voor een plaats in het kwalificatietoernooi. Dat betekent dat Sjarapova in Londen sowieso haar rentree kan maken op grandslamniveau. De vraag is of de leiding van de All England Club haar voor het spelen van kwalificaties wil behoeden en haar middels een wild card een plaats gunt in het hoofdtoernooi. In de afgelopen weken uitten veel speelsters stevige kritiek op de beslissingen van de toernooi-directeuren van Stuttgart, Madrid en Rome om zomaar de rode loper uit te leggen voor een speelster met een dopingverleden.

