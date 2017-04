Sjarapova krijgt in Stuttgart het voordeel van de twijfel

Met een oerkreet en een indringende blik naar haar coach Sven Groeneveld vierde Maria Sjarapova de eerste triomf op de tennisbaan na haar dopingschorsing. De overwinning op de Italiaanse Roberta Vinci in de openingsronde van het toernooi van Stuttgart gaf de 30-jarige Russin evenveel voldoening als de 35 toernooizeges die ze tot dusver in haar lange carrière heeft behaald.

Lees verder na de advertentie

“Het was bijzonder speciaal om op de baan terug te keren”, zei Sjarapova direct na haar winst op Vinci (7-5 en 6-3). “De paar seconden voordat ik de baan opging gaven mij het beste gevoel van de wereld. Ik had zo lang op dat moment gewacht. De tennisbaan is mijn podium, hier hoor ik thuis. Gelukkig mag ik nu weer reizen en wil ik ook weer zo veel mogelijk wedstrijden winnen.”

Sjarapova vierde in Stuttgart haar rentree nadat ze vijftien maanden was geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel meldonium. Haar terugkeer riep veel vragen op bij collega-tennissters. Zij waren van mening dat Sjarapova op eigen houtje de weg terug moest bewandelen en dat zij niet geholpen mocht worden door toernooidirecteuren die haar een wildcard gaven. Zoals Markus Günt­hardt in Stuttgart.

De Porsche Arena was tot de laatste stoel bezet. De enorme golf aan publiciteit rond de rentree van Sjarapova had een ware run veroorzaakt op de kaartverkoop. Ook de belangstelling van de internationale media was overweldigend. Maar liefst 250 journalisten van over de hele wereld − een absoluut record voor het toernooi − hadden zich aangemeld voor het evenement in de Zuid-Duitse stad.

Applaus en gefluit Sjarapova werd aanvankelijk op een kille manier verwelkomd in de arena. Bij haar opkomst in het stadion klonk er naast het applaus ook wat gefluit. Maar de stemming op de tribunes sloeg snel om. Na een opzwepende introductie van de speaker tijdens de warming-up kreeg Sjarapova de handen op elkaar van de 4500 toeschouwers, die in haar kennelijk toch meer de fantastische sportvrouw zagen dan de onbetrouwbare dopingzondaar. In de hal hing een aantal spandoeken met haar naam. Het Duitse publiek bewaarde ook goede sportieve herinneringen aan de vijfvoudig grandslamwinnares. Driemaal op rij, in 2012, 2013 en 2014 wist Sjarapova in Stuttgart te winnen. Om half tien in de ochtend werkte Sjarapova de eerste training af op de gravelbaan in de Porsche Arena. Omdat haar schorsing dinsdag om middernacht afliep, mocht ze het complex niet eerder betreden. Vanaf maandag had ze met haar Nederlandse coach Groeneveld getraind op een van de banen van de plaatselijke tennisvereniging in Sillenbuch, een klein dorp tien kilometer ten noorden van Stuttgart. Vinci vond dat er met die voor­keurs­be­han­de­ling een slecht signaal werd afgegeven naar de jeugd. Met Vinci trof Sjarapova een van de tennissters die zich kritisch had uitgelaten over het gemak waarmee een aantal toernooidirecteuren de oud-nummer een van de wereld had uitgenodigd. “Ik weet dat ze belangrijk is voor het vrouwentennis”, zei de 34-jarige speelster uit Taranto. “Maar ik vind niet dat ze zomaar mag worden toegelaten tot toernooien.” Vinci vond dat er met die voorkeursbehandeling een slecht signaal werd afgegeven naar de jeugd.

Onwennig Sjarapova had in de aanloop naar het toernooi van Stuttgart al aangegeven dat die kritiek van anderen haar niets deed. Ze hield zich vooral bezig met zichzelf en vroeg zich af hoe ze de eerste partij na vijftien maanden zou verwerken. “Het voelde een beetje onwennig en ik had moeite met het ritme. Maar als ik op de baan sta probeer ik alles uit te schakelen. Ik ben van nature een vechter. Dan ben ik op mijn best.” Met de 55 punten die Sjarapova verdiende met de overwinning in de eerste ronde op Vinci keert haar naam terug op de wereldranglijst. De nummer één positie is nog heel ver weg, maar die zal ze niet uit haar hoofd hebben gezet, zeker nu haar aartsrivaal Serena Williams op zwangerschapsverlof is. Lees ook: Rentree van Maria Sjarapova is controversieel

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.