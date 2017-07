Situatie Belgische gevangenissen 'onhoudbaar'; levens gevangenen staan op het spel

Het antifoltercomité van de Raad van Europa oordeelt vernietigend over het Belgische gevangeniswezen. In een rapport dat gisteren uitkwam meldt het comité dat het nog nooit zo’n slechte situatie heeft aangetroffen, waar dan ook in de 47 lidstaten in Europa.

Vooral bij de veel voorkomende stakingen is de toestand voor de gevangenen zeer slecht. De politie neemt dan de bewaking en verzorging over van het professionele gevangenispersoneel. Ze moet dan specialistische taken uitvoeren waarvoor ze niet is toegerust.

Daarbij bestaat het risico dat “situaties die nu al als onaanvaardbaar worden beschouwd nog erger worden’’, schrijft het comité in een rapport. De normale situatie wordt in veel gevangenissen al gekenmerkt door overbevolking, waarbij vaak drie gevangenen vrijwel de hele dag in een kleine cel moeten verblijven, met slechte sanitaire voorzieningen en weinig activiteiten.

Bij de maandenlange stakingen van gevangenispersoneel van vorig jaar, vooral in Franstalig België, stonden de gezondheid en het leven van gedetineerden volgens het comité zelfs op het spel. De gevangenen zaten vrijwel permanent in hun cel, waardoor medische zorg en persoonlijke hygiëne ondermaats waren. Ook werden maaltijden niet of nauwelijks verstrekt en waren luchten op de binnenplaats en contact met de buitenwereld praktisch onmogelijk.

Opnieuw werd de hulp van de politie ingeroepen, maar dat was nu niet voldoende, schrijft het comité. “Voor de eerste keer in de geschiedenis werden de Belgische autoriteiten gedwongen de hulp van het leger in te roepen om de gevangenisdirecties en een handvol medewerkers, allen de uitputting nabij, te ondersteunen en de veiligheid in de gevangenissen te waarborgen.”

Psychiatrische problemen

Mensen met psychiatrische problemen die vastzitten, vergelijkbaar met tbs’ers in Nederland, hebben het helemaal moeilijk. In normale omstandigheden laat hun opvang al te wensen over omdat in veel gevangenissen geen ruimte is voor een speciale behandeling. Tijdens stakingen moeten ook zij in hun cel blijven, soms met andere gevangenen.

‘Onaanvaardbaar’, is het oordeel. “Het comité heeft de afgelopen 27 jaar veel bezoeken aan de 47 lidstaten van de Raad van Europa uitgevoerd en nooit eerder heeft het een vergelijkbaar fenomeen waargenomen, zowel qua omvang als voor wat betreft de risico’s die eraan verbonden zijn.’’ De enige landen die de Raad van Europa hierover eerder publiekelijk tot de orde heeft geroepen zijn Rusland, Turkije, Griekenland en Bulgarije.

Het comité bezocht België tien keer sinds 1993 en kaart de stakingskwestie al twaalf jaar aan. Het ontbreken van vooruitgang sinds vele jaren om de rechten van gevangenen bij stakingen te waarborgen komt neer op een ernstig gebrek aan samenwerking met het comité, staat in het rapport. “Door ernstige incidenten tijdens stakingen met soms de dood tot gevolg rijst bovendien serieus de vraag of de autoriteiten en de voor zulke acties verantwoordelijken in staat zijn om de gevolgen ervan te beheersen.’’

Het comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing roept de regering en de vakbonden op snel een oplossing te vinden voor dit ‘uitzonderlijk ernstige probleem’.

De Belgische minister van justitie Koen Geens laat in een reactie weten dat hij met alle partijen zoekt naar een oplossing. Hij erkent dat een ‘humaan beleid’ nodig is. “Het strekt niet tot eer dat binnen de grenzen van Europa enkel België dit nog niet gerealiseerd heeft.”