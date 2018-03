Sisi zal zeker winnen, maar gaan de Egyptenaren ook stemmen?

Ondernemer Peter Hany vraagt zich af of er een Egyptenaar zal zijn die op de tegenkandidaat van president Abdel Fatah al-Sisi gaat stemmen. Een vriendin van Hany woont in hetzelfde gebouw als kandidaat Moussa Mostafa Moussa. "Zes maanden geleden stemden de bewoners wie voorzitter van het gebouw zou worden", zegt Hany. "Zelfs die verkiezing won hij niet."

Maar weinig Egyptenaren kennen tegenkandidaat Moussa, die in eerste instantie voor de verkiezingscampagne van president Sisi werkte. Hij verscheen tien minuten voor de aanmeldingsdeadline als enige kandidaat, nadat andere tegenstanders waren gedwarsboomd: ze werden gegijzeld, opgesloten of verdwenen zelfs.

Op straat weet bijna geen Egyptenaar wie Moussa is. Schoenverkoper Sameh Mohamed haalt zijn schouders op: "Nee, geen idee". Andere mensen kennen hem misschien wel van naam, maar vinden de manier waarop Moussa plots op het toneel verscheen geen aanbeveling om op hem te stemmen.

Prominente oppositieleden riepen in januari op de verkiezingen te boycotten, omdat eerlijke competitie niet meer mogelijk is. Kort daarna werd een van hen, Abdel Moneim Abol-Fotouh, gearresteerd vanwege een 'complot tegen de staat'.

Vandaag beginnen de presidentsverkiezingen en besluit Egypte of generaal Sisi nog eens vier jaar mag regeren. Zeker is dat Moussa niet zal winnen, maar ook Sisi heeft moeite Egyptenaren naar de stembussen te krijgen. De lange rijen voor stembureaus, zoals na de revolutie in 2011, die president Mubarak ten val bracht, zijn er niet meer. Tijdens de vorige presidentsverkiezingen moest een extra stemdag worden uitgeroepen omdat er niet genoeg werd gestemd.

Afkeer tegen de politiek

Ondernemer Hany, een twintiger, merkt dat vooral jonge Egyptenaren zich afkeren van de politiek. Geen van zijn vrienden gaat stemmen. "Veel jongeren geloven niet meer in verkiezingen", zegt hij. Toch doet de overheid er alles aan om een geloofwaardig aantal kiezers naar de stembureaus te krijgen. Zo richt ze zich op de tien miljoen Egyptische expats die in het buitenland wonen. Onderwijsminister Tarek Shawki kondigde aan dat scholen drie dagen gesloten zijn.

Ook gaan er geruchten dat er een boete zou zijn van 500 pond (23 euro) voor diegenen die niet stemmen. Hoewel hij zelf niet in de verkiezingen gelooft, overweegt Hany daarom toch te stemmen. Zijn vader, die een grote Sisi-supporter is, vertelde hem over de boete. Geruchten over tegenkandidaat Moussa zijn er ook genoeg. Gevraagd naar zijn stem reageert handelaar Ali Moneim boos: "Natuurlijk stem ik op Sisi. Ik heb gehoord dat de andere kandidaat de prijs van vlees naar twintig pond per kilo wil verlagen. Hoe kan hij dat anders doen dan ons kattenvoer aan te smeren?"

Ondertussen lacht het gezicht van Sisi Egyptenaren vanaf elke straathoek toe. De speerpunten van zijn verkiezingsprogramma zijn duidelijk. Een veilig Egypte, ook voor christenen, en economische voorspoed, door megaprojecten en goede betrekkingen met de Golflanden.

In de buurt Heliopolis in Cairo, waar veel steun voor het leger is, geloven veel Egyptenaren in die beloftes van Sisi. Ook koptische christenen voelen zich doorgaans veiliger onder hem dan onder de vorige president Mohamed Morsi. Sisi doet volgens kopten wat hij belooft, en zij waarderen het dat er in Nieuw Cairo, een van de prestigeprojecten van Sisi, een kathedraal is gepland.

Even verderop opent Gaffer Mohamed zijn portemonnee, gevraagd naar zijn stem in de verkiezingen. Naast foto's van zijn vijf kinderen en vrouw zit er geen geld in. "Onder alle voorgaande regimes was ik werkloos", vertelt Mohamed. "Maar ik geloof in Sisi, hij zal eindelijk iets voor ons doen."

Ik geloof niet meer dat Sisi ons nog kan helpen, maar wellicht de volgende generatie Said Moussa

Of Sisi echt iets voor hem zal kunnen betekenen weet Said Moussa niet. Hij wacht op een bus, die voor hem twee keer zo duur is geworden. "Veel vrienden zijn boos omdat de prijzen omhoog zijn gegaan, en stemmen daarom niet." Maar Moussa hoopt dat zijn kinderen het uiteindelijk beter zullen krijgen onder een leider die stabiliteit afdwingt. "Ik geloof niet meer dat Sisi ons nog kan helpen, maar wellicht de volgende generatie."