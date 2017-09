Sint-Maartenaren zijn Nederland vooral dankbaar

"De anti-Nederlandse geluiden die op Sint-Maarten de ronde doen, zijn verdwenen. Die willen sommige van mijn vrienden zelfs nooit meer horen", zegt Sanny Ensing, die sinds een jaar in Middelburg woont. "De mariniers helpen oude mensen uit huizen te komen en zorgen voor rust op straat door een avondklok in te stellen. De bendes krijgen veel minder kans. Het is fantastisch wat ze daar doen."

Lees verder na de advertentie

'Fantastisch' wat mariniers doen op Sint-Maarten, maar de relatie met Nederland zal gecompliceerd blijven. Bewoonster Sint-Maarten

Robyn Dekker, die haar jeugd op Sint-Maarten doorbracht, denkt ook niet dat de eilandbewoners nu kritisch zijn over de hulp. "Niemand verwacht dat het na zo'n ramp meteen allemaal in orde is. Ze zijn enorm te spreken over het werk van de mariniers." Volgens Ensing willen haar vrienden op Sint-Maarten nu niet naar Nederland komen. "Ze willen blijven om het eiland weer op te bouwen. Ze willen vechten en Sint-Maarten sterker maken."

Maar de mariniers moeten nu wel snel zorgen dat er overal voldoende drinkwater komt, zegt Joost Arnold - zijn familie woont op Sint-Maarten. "Daar is echt behoefte aan." Verder hoort Arnold van zijn broer op Sint-Maarten dat een klein deel van het eiland alweer stroom heeft en dat de regering inmiddels berichten plaatst op Facebook, met name over vermiste personen. De eigen website van de regering is overigens nog niet bijgewerkt.

Autonoom De Sint-Maartenaren leveren niet graag kritiek op hun eigen bestuur. Ze noemen het soms 'verdeeld', maar worden niet graag geciteerd met commentaar. Dat Frankrijk op Saint Martin zoveel sneller een luchtbrug met goederen geregeld had, wekt nauwelijks wrevel. Ze hadden eigenlijk niet anders verwacht. Immers: Saint Martin behoort tot het Franse 'patrimoine' en Sint- Maarten is autonoom. De relatie met de Nederlandse overheid is precair. Janneke Brouwer, die op het eiland woont maar nu in Frankrijk zit, relativeert het huidige enthousiasme over Nederland dan ook: "Ik ken de Sint-Maartenaren. Natuurlijk zijn ze nu dankbaar. Maar eenduidig is dat niet. De relatie met Nederland zal, ook als er straks gewerkt wordt aan de wederopbouw, uiterst gecompliceerd blijven."

Overzicht van hulptroepen Koninklijke Marine: Patrouilleschip Zr. Ms. Zeeland en ondersteuningsschip Zr. Ms. Pelikaan brengen spullen en militairen. Koninklijke Luchtmacht: Een KDC-10 en een Boeing C-17 Globemaster III en twee C-130 Hercules-toestellen. Koninklijke Landmacht: De Geniecompagnie van de Luchtmobiele Brigade helpt bij het puinruimen en de reparatie van gebouwen. Korps Mariniers. 100 mariniers moeten hulp verlenen en de orde handhaven. Koninklijke Marechaussee: Tientallen marechaussees om de orde te handhaven. Kustwacht: Een schip, de Poema, helpt om hulpgoederen bij Sint-Maarten aan land te brengen. "Zamel geen spullen in, tipt het Rode Kruis" Lees hier meer nieuws en achtergronden over orkaan Irma

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.