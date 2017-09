Sint Maarten zet zich schrap voor orkaan Irma: 'heel, heel beangstigend'

Plaatselijke media melden dat de storm daken van huizen heeft afgerukt. Zo'n duizend mensen overnachten er in schuilplekken, zegt Garfield Burford, hoofd van radio- en tv-station ABS op Antigua. De stroom is midden in de nacht uitgevallen. "Op de meeste eilanden is het donker. Heel, heel beangstigend."

Barbuda en Antiqua tellen zo'n 83.000 inwoners en ligt ongeveer 150 kilometer ten zuidoosten van Sint-Maarten.

In Philipsburg, de hoofdstad van het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten, staan de straten al blank door de regen die voorafgaat aan de orkaan. Het waait al hard op het eiland. De bevolking zit massaal binnen en wacht af. De autoriteiten hebben iedereen verboden de straat op te gaan. Op Sint Maarten wonen ongeveer 75.000 mensen, waarvan 41.000 in het Nederlandse deel.

Militairen van Defensie in het Caribisch gebied zijn vanuit zowel Curaçao als Aruba vertrokken om noodhulp te verlenen op de Bovenwindse Eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Naar verwachting komen ze pas donderdag aan.

Golfplaten

Correspondent Dick Drayer, die meevaart met Defensie, verwacht dat een groot deel van de huizen op sint Maarten wordt verwoest. Na de vorige orkaan in 2010 is er wel wat verbeterd, zegt hij. Elektriciteitskabels liggen ondergronds, het vliegveld is bestendig gemaakt tegen orkanen van categorie 4 en huizen zijn versterkt. “Maar het gros is nog altijd van golfplaten. Zeker in de arme wijken zal vermoedelijk niets meer overeind blijven.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

De baai bij Marigot, de hoofdplaats van het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, een dag voor de aankomst van Irma. © AFP

Irma is tot een orkaan in de categorie 5 bestempeld, de zwaarste categorie met mogelijk 'catastrofale' gevolgen die windsnelheden bereikt van meer dan 255 kilometer per uur. Volgens weerman Marco Verhoef wordt Irma de krachtigste orkaan die ooit de noordelijke Antillen heeft bereikt. Irma zal Sint Maarten noordelijk passeren, zo'n tien kilometer uit de kust. De verwachte gemiddelde wind is dan 155 knopen, 285 kilometer per uur, met uitschieters tot 350 km uur.

Orkaan Katrina die in 2005 huishield in 2005 New Orleans verwoestte, was ook een orkaan van de vijfde categorie. Sindsdien waren er in deze regio slechts vijf zulke zware orkanen.

Verwacht wordt dat de orkaan opschuift via de Britse Maagdeneilanden, de Dominicaanse republiek en de Bahama's richting Amerikaanse kust. President Trump heeft de noodtoestand uitgeroepen in Puerto Rico, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Florida.

Zwaarste orkaan sinds jaren raast over Sint Maarten