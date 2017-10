Sint-Maarten wijst voorwaarden hulp af

De regering van Sint-Maarten gaat niet in op het ultimatum van demissionair minister Plasterk (koninksrijksrelaties), die harde voorwaarden heeft gesteld aan de honderden miljoenen euro’s voor de wederopbouw van het door de orkaan Irma getroffen eiland.

Lees verder na de advertentie

Plasterk maakte vorige week in een brief aan premier William Marlin van het autonome Sint-Maarten duidelijk dat de Nederlandse regering alleen financieel te hulp schiet als aan twee harde voorwaarden wordt voldaan. Sint-Maarten moet akkoord gaan met een zogenaamde Integriteitskamer, die onder leiding van Nederland de corruptie bestrijdt en geldstromen controleert. Ook de honderden miljoenen aan wederopbouwgeld moeten door deze nieuwe organisatie worden gecontroleerd. Daarnaast wil Nederland tijdelijk de grensbewaking overnemen met de inzet van extra marechaussees.

De opbouw van het eiland trekt veel illegalen aan die in dienst zijn van malafide bouwondernemers. Nederland wil juist dat dit werk toevalt aan de lokale bevolking. Plasterk eiste in zijn brief dat Sint-Maarten vóór 31 oktober ingaat op de Nederlandse eisen.

Vertraging Dat is Sint-Maarten niet van plan, zo blijkt uit een brief die premier William Marlin Plasterk dit weekend heeft gestuurd. Volgens hem staat Sint-Maarten niet onwelwillend tegenover het plan voor de Integriteitskamer, maar kan de komst van dit controle-instrument niet voor het aflopen van het ultimatum worden toegezegd. De wederopbouw van het eiland dreigt hiermee te worden vertraagd Sint-Maarten vindt dat de eigen ‘Werkgroep Nationale Wederopbouw’ voorlopig de financiën kan controleren. Nederland kan daarin vertegenwoordigd zijn, maar heeft niet het gezag. Daarnaast schrijft William Marlin dat ook hij voor een goede grenscontrole is, maar dat een intensivering niet nodig is. Hoewel de brief uiterst hoffelijk van toon is en Marlin aanbiedt met een delegatie naar Nederland te komen om het een en ander te bespreken, zegt de premier van Sint-Maarten twee keer ‘nee’ tegen eisen van Nederland. Daardoor dreigt de wederopbouw van het eiland te worden vertraagd.