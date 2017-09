Sint Maarten is vrijwel volledig afhankelijk van de cruiseschepen

De verwoeste stranden en straten kan toeristen het idee geven dat Sint Maarten onveilig is. Dat is de kwetsbare plek van het vakantie-eiland. Bijna negen op de tien inwoners hebben direct of indirect een baan dankzij buitenlandse bezoekers. Die komen voor een groot deel met cruiseschepen. Vaak zijn het Amerikanen die een bezoek brengen aan de hoofdstad Philipsburg en de stranden.

De angst op het eiland is dan ook dat op een dag de schepen niet meer verschijnen. Bij eerdere orkanen liep het bezoek nauwelijks terug, maar ditmaal kan het anders zijn. De orkaan was sterker dan de voorgaande. Daar komt nog eens bij dat het aantal bezoekers al terugloopt.

Vorig jaar bijvoorbeeld meerden al minder cruiseschepen aan op de pier en dat was direct merkbaar op het eiland. De economie groeide nauwelijks en ook de voorspellingen voor 2017 zien er niet goed uit. Het kleine beetje groei dat er in 2016 was, kwam van investeringen in een paar grote bouwprojecten.

Deflatie

Minder toeristen betekent minder buitenlandse valuta op het eiland en minder inkomsten voor de inwoners. Omdat zij minder verdienden, gaven ze minder uit, wat de lokale middenstand als eerste merkte. Door het verlies aan klandizie hoeven de winkels en de restaurants, cafés en andere toeristenbestemmingen minder in te kopen.

Dat scheelt in het aantal bestellingen bij de groothandel, wat terug is te zien in dalende importcijfers. Minder buitenlandse valuta en minder rollende Antilliaanse guldens zorgen voor dalende inflatie. Sterker, op Sint Maarten is sprake van deflatie. Zou zoiets gebeuren in de eurozone, dan zou de paniek bij de Europese Centrale Bank compleet zijn. Deflatie is als zand in de economische motor.

Wat de kettingreactie aan negatieve economische effecten laat zien is dat Sint Maarten niet zonder zijn toeristen kan. Daarom waarschuwden economen en beleidsmakers al dat de economie van Sint Maarten te eenzijdig op toerisme leunt.

Dat er minder schepen aanleggen heeft deels te maken met toegenomen concurrentie. De Britse Maagdeneilanden bijvoorbeeld profileren zich de laatste jaren nadrukkelijk als Caribische droombestemming. Daarnaast hebben Noord-Amerikanen Cuba herontdekt als vakantiebestemming. Wel komen er Venezolaanse toeristen, maar die hebben minder geld te besteden.

In Sint Maarten ligt het inkomen gemiddeld hoger dan op de meeste andere overzeese eilanden van het Koninkrijk. Het bbp per hoofd van de bevolking is 33.000 dollar. Maar de inwoners zijn niet rijker dan op de andere eilanden omdat het leven er duurder is.