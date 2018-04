Sint-Maarten is nog steeds een zwaar verwond eiland

Orkaan Irma vernielde op 6 september 2017 een groot deel van het Caribische Sint-Maarten. Vooral de eenvoudige behuizing met golfplaten daken ging de lucht in, maar ook de toeristische infrastructuur kreeg raken klappen.

Lees verder na de advertentie

Hoe vordert de wederopbouw? Traag. De bevolking in de arme wijken heeft de huisjes weliswaar provisorisch weten te herstellen, maar nog steeds is overal het gekleurde plastic zichtbaar dat het Rode Kruis de weken na de orkaan heeft uitgedeeld om de daken waterdicht te maken. Van duurzaam herstel met orkaanbestendige bouwconstructies is nog geen sprake. Aan de terminal van het internationale vliegveld wordt hard gewerkt, en de toeristische façade bij Philipsburg is nagenoeg hersteld, maar daarachter ligt een zwaar verwond eiland.

Waarom wordt er niet meer haast gemaakt? Pas deze week is het eerste bedrag vrijgekomen dat Nederland voor de wederopbouw heeft gereserveerd: zo’n 110 miljoen euro. Dat wordt via een ‘trustfund’ van de Wereldbank uitgekeerd. Er staat in totaal 550 miljoen euro klaar. Dat dit geld pas zeven maanden ná de ramp mondjesmaat vrijkomt, heeft alles te maken met het volgens Nederland incapabele en onbetrouwbare bestuur van Sint-Maarten ten tijde van de orkaan. De regering van toenmalig premier William Marlin werd in verband gebracht met corruptie, waardoor Nederland strenge eisen stelde aan de hulp. Die kon alleen worden verleend als een speciale Integriteitskamer toezicht zou houden en de grensbewaking zou worden verscherpt. Toen Marlin niet akkoord ging, vond Nederland het tijd voor een 'regime change'. Onder druk van Nederland viel het kabinet en konden nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Tekst gaat verder onder de foto Straatbeeld in Sint-Maarten. © niels markus

Deugt het huidige bestuur wél? Dat is nog afwachten. Op 26 februari hebben weliswaar vrije verkiezingen plaatsgevonden, waarbij de nieuwe partij United Democrats met zeven zetels net geen meerderheid kreeg in het vijftien zetels tellende parlement. De gouverneur heeft partijleider Heyliger van die United Democrats gevraagd als formateur van een nieuw kabinet. Dat levert twee problemen op. Door onderling gekissebis kan de grootste partij alleen samenwerking zoeken met de twee splinters USp of SMCP, waardoor er slechts nipte (en dus kwetsbare) meerderheden ontstaan. En dan is er nog de persoon Heyliger. Zijn naam wordt in verband gebracht met stembusfraude bij eerdere verkiezingen en hij zou contacten hebben gehad met de inmiddels gedetineerde gokbaas Francesco Corallo. De verwachting is dat hij geen deel zal uitmaken van de nieuwe regering, omdat hij niet door de screening komt.