Singaporese lgbt's houden hun 'Pride', ondanks tegenwerking van de overheid

In de zeer welvarende Zuidoost-Aziatische stadsstaat met 5,8 miljoen inwoners is seks tussen twee mannen officieel verboden. Hoewel homo's niet actief vervolgd worden, is het opkomen voor rechten van seksuele minderheden een zeer controversiële zaak.

Vorig jaar al kregen buitenlandse bedrijven in het land te horen dat ze bijeenkomsten voor homorechten niet langer mogen sponsoren. Onder meer Google en Apple doneerden jarenlang geld aan 'Pink Dot', maar zij zijn daarmee gestopt. Nu dragen meer Singaporese bedrijven bij.

Dit jaar werden de duimschroeven iets verder aangedraaid: buitenlanders mochten niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst. De overheid van het land, met zijn strenge sociale en overheidscontrole, stelt dat het niets bijzonders is: buitenlanders mogen nooit meedoen aan politieke betogingen, zo schrijven de lokale wetten voor.

Dit land is niet zo liberaal als het om dit soort zaken gaat. Als we hierover een referendum zouden houden, zou het verbod in stand blijven. Premier Lee Hsien Loong over het verbod op homoseks

De betoging, die volgens de BBC 'feestelijk' verliep, werd gehouden in het Hong Lim Park in het stadscentrum. Daar is een 'Speaker's Corner' waar Singaporezen, naar het voorbeeld van Hyde Park in Londen, vrijelijk kunnen spreken.

In verschillende landen in de regio staan de rechten van homo's onder druk. In het grote buurland Indonesië is dat vooral het resultaat van de groeiende greep van soms gewelddadige conservatieve moslimgroeperingen op de politiek en maatschappij.

Britse koloniale wetten In Singapore is er iets anders aan de hand. Het wetsartikel dat seks tussen mannen verbiedt is een overblijfsel van de koloniale wetgeving die Britten naar het land brachten. "Het heeft te maken met onze sociale waarden, die we hebben overgenomen uit de Britse Victoriaanse tijd", verklaarde premier Lee Hsien Loong van Singapore enkele maanden geleden tegenover de BBC het verbod op homoseks in zijn land. "Dit land is niet zo liberaal als het om dit soort zaken gaat. Als we hierover een referendum zouden houden, zou het verbod in stand blijven." Peilingen geven premier Lee gelijk. Uit een opinieonderzoek uit 2013 blijkt dat ongeveer driekwart van de Singaporezen relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht afkeuren. Veel inwoners omarmen inderdaad traditionele waarden. Homoseksualiteit past daar wat hen betreft niet bij. Ondanks de weerstand van veel landgenoten, zijn progressieve Singaporezen opgetogen over de opkomst bij de demonstratie dit weekend. Volgens de organisatoren kwamen 20 duizend mensen op de 'Pink Dot' bijeenkomst af. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren, maar volgens de kritische nieuwssite Mothership heeft de homorechtenbeweging een grote toekomst: Er is simpelweg geen andere organisch gegroeide sociale beweging in Singapore die zo gecoördineerd en zelfverzekerd is. Mothership Lees verder: Homo's in Zuidoost-Azië zitten klem

