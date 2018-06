Sinds buddyhond Niels er is, kan veteraan John weer slapen

Ze lopen mee vandaag in het defilé van de jaarlijkse nationale veteranendag in Den Haag: oud-militair John de Roode (60) en zijn stoere pikzwarte hond Niels - een kruising tussen een labrador en een golden retriever. Er zullen in de stoet nog zeker zes andere paren van veteraan met buddyhond zijn, weet De Roode. Allemaal militairen met een ernstige posttraumatische stressstoornis (PTSS).

"Zonder Niels was ik er niet meer geweest", zegt De Roode beslist. In zijn Delftse flat spreekt hij zware woorden, schenkt koffie, draait een shaggie, terwijl hond Niels rustig voor de verslaggeefster op de vloer gaat liggen. De Roode vertelt dat hij vóór de komst van Niels last had van ernstige slapeloosheid, nachtmerries, mensenvrees en angsten. "Nog steeds slik ik pillen tegen depressies, die komen en gaan, dat blijft, maar het zijn er zoveel minder dan dat ik er voor de hond had. Echt, ik was er slecht aan toe."

Ellende

Zijn problemen stammen uit zijn legertijd. Als 20-jarige - na zijn mavo-opleiding, de detailhandelvakschool en de dienstplicht in Duitsland vervuld te hebben - tekende hij voor een missie in Libanon, in 1980. "Een spannend avontuur, dacht ik, maar ik had geen idee wat voor ellende me te wachten stond."

Het kamp waar hij met dertig Nederlandse militairen verbleef, werd bijna dagelijks beschoten. "Onze plek was afgezet met prikkeldraad en lag op een berg. Er zaten kogelgaten in een klerenkast, zo lek als een mandje was het. Wij waren geen partij in het conflict. Wij mochten alleen terugschieten als er vier keer op ons geschoten was en duidelijk gericht. Het was een mandaat van likmevestje."

Op dit punt in zijn verhaal, wordt de zwarte hond wakker. Hij kwispelt vriendelijk, likt de handen van de verslaggeefster. De Roode vertaalt het gedrag: "Hij hoort de emotie in mijn stem, de boosheid. Hij laat het mij merken door mijn bezoek af te leiden. Hij zegt nu tegen mij: Hé baas, let op wat er met je gebeurt."

Op rustige toon praat de veteraan verder, Niels gaat weer liggen. Na een half jaar keerde De Roode terug van de missie en wat later verliet hij het leger. Hij werkte lang in de beveiliging en sloeg zich door het leven met 'veel drank en veel verbaal geweld', zegt hij. Toen hij in 1999 in de ziektewet belandde wegens rugklachten, ging het helemaal mis. "Ik ging malen, ik sliep hooguit twee of drie uur en durfde de straat niet meer op. Doodsbang. Als er een blaadje viel, lag ik al in vechthouding op de grond."

Uiteindelijk werd in het militair hospitaal PTSS vastgesteld, een posttraumatische stress-stoornis opgedaan in Libanon. De Roode werd in 2013 voorgoed afgekeurd. Hij belandde thuis op de bank. "Ik liep met zelfmoordgedachten."