Sigarenwinkels gaan dieven volgen via gps-zenders

De nieuwe aanpak, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), moet vooral afschrikwekkend werken. De Primera-winkels krijgen een waarschuwingssticker met de tekst 'onze tabaksartikelen zijn beveiligd met een elektronisch volgsysteem'. Maar het systeem vergroot ook de kans om daders op heterdaad te betrappen. Zodra een pakje de winkel verlaat, gaat bij de wijkagent en de politie een alarm af.

De eerste winkel die gebruikmaakt van het systeem, werd gistermiddag in Rotterdam door burgemeester Ahmed Aboutaleb van een sticker voorzien. Primera heeft zelf geen winkels, maar is een coöperatie waarbij veel zelfstandige ondernemers zijn aangesloten.

In totaal zijn er bijna vijfhonderd winkels in het hele land. De verkoop van tabak is nog altijd de kurk waar de Primera-winkels op drijven, maar ze verkopen ook boeken, tijdschriften, kranten, wenskaarten, kantoorartikelen en loten.

Minder inbraken

Tabaksdieven slaan vooral 's nachts toe. Eerdere investeringen in onder meer cameratoezicht, rolluiken, paaltjes voor winkels en mistgeneratoren in winkels hebben het aantal inbraken en overvallen al teruggebracht. Dat ligt de laatste jaren stabiel op zo'n dertig per jaar.

Voor deze innovaties lag het aantal inbraken en overvallen op ongeveer vijftig, terwijl er toen minder winkels van Primera waren.

Directeur Gert van Doorn van Primera is nog niet tevreden met die daling. Diefstal leidt tot grote materiële en immateriële schade voor de betrokken ondernemers, zegt hij. De schade aan de winkel kost vaak veel meer dan de buit van de dieven.

"We hebben alles al gezien, van plofkraken tot auto's door de pui. Vaak wordt alles vernield en alle tabak meegenomen. Dat gaat om duizenden euro's per keer, maar de emotionele impact voor de eigenaren is vaak nog veel groter."

De prijs van sigaretten is in Nederland door de accijnzen hoog. Een pakje van twintig sigaretten kost bijna altijd (afhankelijk van het merk) meer dan 6 euro. Voor die prijs kan je in Mongolië tien pakjes sigaretten kopen. Daarentegen kost een pakje sigaretten in Australië weer bijna twee keer zo veel als in Nederland. Ook Noorwegen vraagt meer dan 12 euro.