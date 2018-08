Sifan Hassan verovert EK-goud op de 5000 meter in Berlijn

Susan Krumins kon vier dagen na haar verrassende zilveren medaille op de 10.000 meter niet nog eens stunten. De Nijmeegse eindigde als zevende. Maureen Koster, de derde Nederlandse in de finale, werd negende.

Lees verder na de advertentie

De Britse Eilish McColgan, die het tempo de eerste ronden aanvoerde, pakte zilver op zeven seconden achterstand. De Turkse Yasemin Can behaalde brons. De Israëlische Lonah Chemtai Salpeter kon als enige even mee met Hassan in de voorlaatste ronde, maar de winnares van de 10.000 meter vergiste zich een rondje en sprintte te vroeg af.

Eenmaal wedstrijdfit, vond ze heel snel haar topvorm.

Hassan kende geen florissante start van seizoen. Ze sukkelde na de WK indoor in Birmingham, waar ze brons won op de 1500 meter, met haar knie. Hassan, die tegenwoordig woont en traint in Amerika, wachtte lang met haar rentree in de buitenlucht.

Eenmaal wedstrijdfit, vond ze heel snel haar topvorm. Die onderstreepte ze met een ijzersterk optreden in de Diamond League in Rabat, waar ze in het spoor van de Keniaanse Hellen Obiri naar een Europees record van 14.22,34 liep. Kort daarna scherpte ze haar Nederlands record op de Engels mijl (1609 meter) aan tot 4.14,71.

Hassan vluchtte als jong meisje uit Ethiopië naar Nederland en ontdekte het hardlopen als tijdverdrijf in asielzoekerscentra. In 2013 kreeg ze een Nederlands paspoort en sinds ze dat papiertje heeft, wint ze medailles. Ze was in 2014 al Europees kampioene op de 1500 meter en in 2016 wereldkampioene indoor op de 1500 meter.