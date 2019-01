Siepie Ebbes (1955-2018) zat ruim vijftig jaar in het verkeerde lijf

Ze behaalde prijzen op diverse toernooien. 's Avonds, zelfs na uren zware training, leefde zij zich uit op de dansvloer, vaak tot diep in de nacht. Popgroep Abba behoorde tot haar favorieten.

Op het biljart was Siepie een technisch hoogstandje, vaste gast in het voormalige biljartcentrum Het Koetshuis in haar woonplaats Haarlem. Apetrots was ze toen ze in april 2013 zilver behaalde op de Nederlandse kampioenschappen dames Libre 2de klas. Zes weken voor haar dood speelde ze, volgens biljartmaatje Jan, nog een ontzettend goede partij. Ondanks het feit dat ze om de tien minuten een enorme hoestbui kreeg en prompt daarop weer een zwaar sjekkie rolde.

Siebren schoot op de kermis in één raak schot een knuffelbeer voor zijn grote liefde Dora

Ze had een winnaarsmentaliteit. In spelletjes was ze al even fanatiek. Een tweet 'Heb net met #Mensergerjeniet met 3-1 gewonnen van Tom, m'n zoontje' werd fier voorzien van een plagerig lachende emoticon. In haar gezin vroeger werden soms prijzen uitgeloofd om de eerzucht rond de eettafel te verhogen. Bij sportwedstrijden kon de stemming minder prettig zijn. Kinnesinne van tegenstandsters die het voelbaar een ongelijke competitie vonden met iemand die man was geweest. Het deed zeer, merkte je, al kon Siepie die pijn in een adem door cynisch afbluffen: "Juist om bij de dames de sterkste te kunnen zijn, heb ik het laten doen".

Het onbegrip, dat je zo'n geslachtsverandering niet zomaar liet uitvoeren, was voor Siepie een bitter besef. Het had jaren geduurd voordat zijzelf daartoe besloot; jaren van innerlijke strijd en problemen met haar naasten. Ze realiseerde zich te goed, dat het een totale ommekeer in haar leven zou betekenen: niet meer vader in het gezin met drie zeer gewenste kinderen, niet meer partner van geliefde Dora. Dat ze op vrouwen bleef vallen, snapten zeker veel mannen niet.

Pasfoto uit 1975. © Hanny Alkema

Anders Siepie werd op 6 februari 1955 in het Friese dorp Oosterwolde geboren als Siebren Ebbes. Hij was de derde zoon van Lammy de Vos en Pieter Ebbes in een gezin van vijf jongens. Dat Siebren anders was, was lang niet duidelijk. Dat hij, na de hbs, zich op de lerarenopleiding in Groningen zo aan medestudenten ergerde, en die studie voor gezien hield, werd vooral geweten aan het feit dat hij hoogbegaafd was. Dat hij om een andere reden niet lekker in zijn vel kon zitten, kwam bij niemand op. Transgender, LHBTIQ+ waren nog onbekende begrippen. Siebren viel op vrouwen en vond zijn grote liefde Dora Fijbes. Als sportfanaat schoot hij op de kermis in één raak schot een knuffelbeer voor haar, als aanhanger van geweldloosheid werd hij dienstweigeraar. Na de vervangende dienst bij het Rijksarchief in Groningen werden de taken verdeeld. Dora verdiende de kost als verpleegkundige in het UMCG, Siebren studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen en zorgde voor het huishouden. Cryptogrammen loste Siebren in een vloek en een zucht op Beiden wilden dolgraag kinderen. In 1980 werd dochter Paula geboren, drie jaar later zoon Tom en in 1989 kwam Simon. Hond Reutel en kat Sido maakten het gezin compleet. Siebren hield van lange wandelingen met de hond, liefst op Ameland. Daar bracht het gezin heel wat vakanties door, meestal in dezelfde caravan 'Piipskoft'. Inmiddels waren ze verhuisd naar de vertrouwde omgeving van zijn geboortedorp en had Siebren zich na het afronden van zijn studie sociologie laten omscholen tot ICT'er. Daarnaast zat hij op een volleybalclub, volgde een trainersopleiding, coachte het team van dochter Paula en was misschien nog wel trotser dan zij, toen haar team Nederlands kampioen werd. Siebren was een perfectionist. Als ICT'er kwam dat goed van pas. Hij werd een kanjer in de automatisering. Thuis bleef sport zijn ding. Bij 'Studio Sport' op zondagavond moest iedereen muisstil zijn, bij schaatswedstrijden werden met een stopwatch de tijden genoteerd. Cryptogrammen in zijn lijfblad de Volkskrant loste hij in een vloek en een zucht op. De inkervingen daarvan op het tafelblad zijn nóg te zien. Vanwege zijn veelal projectmatige werkzaamheden in het westen van het land zat Siebren door de week in Haarlem. Het al heel lang sluimerende gevoel in een verkeerd lichaam te zitten werd almaar sterker. Hoe daarmee om te gaan werd voor hem, maar ook voor Dora, een hard gelag. In de relatieve anonimiteit elders kon hij meer zijn eigenlijke natuur volgen. In de weekeinden thuis zorgden zijn androgyne gedrag en dorpsroddels voor oplopende stress en spanningen. Dora bleek een ware partner. Ze steunde zijn wens. Gevoelsmatig was dat lastiger. In 2003 gingen zij uit elkaar. Met vrouw Dora en de drie kinderen. © Hanny Alkema