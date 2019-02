‘Shutdown nabij voor Suriname’ na ontslag bankpresident

Met een begrotingstekort van 8 miljard Surinaamse dollar (bijna 1 miljard euro) en de verkiezingen voor de deur, is de Surinaamse regering op zoek naar geld. Op de particuliere investeringsmarkt valt volgens economen niets meer te rapen en ook internationaal staan landen niet te springen om Suriname in (nog) een lening te voorzien.

Lees verder na de advertentie

“De regering zit klem. De begroting is niet realistisch en de saneringsmaatregelen zijn uitgesteld tot na de verkiezingen in mei 2020. Als er niet op korte termijn geld wordt gevonden is een shutdown voor Suriname nabij”, zegt Jim Bousaid, tot voor kort directeur van de Hakrinbank. Dat geld kan ook niet meer van de Centrale Bank komen.

In 2016, het jaar dat Glenn Gersie aantrad als president van de Centrale Bank van Suriname, ondertekende hij samen met de minister van financiën Gillmore Hoefdraad een intentieverklaring. Hierin kwamen beide partijen overeen dat financiële tekorten van de overheid niet meer door de Centrale Bank gefinancierd zouden worden. “Gersie heeft zich daar sterk voor gemaakt en stond de verkiezingsagenda van de regering in de weg”, zegt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Opvolger De vraag is of het toeval is dat vorige week, na een onderhoud met president Desi Bouterse en minister Hoefdraad, Gersie als topman uit zijn functie werd ontheven. Wie Gersie zal vervangen is nog niet bekend, maar een loyalist van Bouterse lijkt het meest logisch. De Nationaal Democratische Partij (NDP) van Bouterse is immers op zoek naar geld. Economische deskundigen waarschuwen voor een geschiedenis die zich herhaalt. “In 2014, het jaar voor de laatste verkiezingen, werd de wisselkoers van de Surinaamse dollar kunstmatig laag gehouden. Regelmatig werden deviezen op de markt losgelaten. Toen die reserves op waren, werd er geld gedrukt. We hebben de gevolgen gevoeld”, zegt Ramautarsing, doelend op stijgende inflatie, dalende koopkracht en een financiële crisis die in 2016 haar hoogtepunt bereikte. Jim Bousaid is ervan overtuigd dat de minister van financiën achter het ontslag van Gersie zit. “Hoefdraad heeft de president overtuigd dezelfde strategie als in 2014 toe te passen, in het geloof dat het de enige optie is om de verkiezingen te winnen”, zegt Bousaid.

Optimisme Vorig jaar was er nog voorzichtig optimisme over de economische situatie in Suriname. Volgens de vereniging van economisten was dit voornamelijk te danken aan Gersie, die de Surinaamse dollar de afgelopen twee jaar stabiel wist te houden, met een stijgend vertrouwen in de economie als gevolg. Dat vertrouwen lijkt nu aan diggelen geslagen. We kunnen pas van paniek spreken wanneer er geld wordt bijgedrukt Winston Ramautarsing, Vereniging van Economisten in Suriname (VES) Binnen 24 uur na het ontslag van Gersie steeg de waarde van de Amerikaanse dollar. Waar die enkele dagen voor zijn vertrek nog op 7,70 Surinaamse dollar stond, gaat de Amerikaanse dollar deze week voor 7,98 over de toonbank van de wisselkantoren. Volgens Ramautarsing is deze schommeling ontstaan door onrust. “We kunnen pas van paniek spreken wanneer er geld wordt bijgedrukt”, zegt Ramautarsing. In een verklaring benadrukt de regering dat er ‘absoluut geen reden tot bezorgdheid is’. Ze roept haar burgers op ‘geen geloof te hechten aan voorspellingen over een stijgende koers’. Uitspraken van economen zouden het doel hebben ‘onrust te zaaien, wanorde uit te lokken en de regering schade te berokkenen’. Over de oorzaak van het ontslag stuurde het ministerie van financiën donderdag een persbericht de deur uit. Het departement heeft een onderzoek ingelast naar de internationale reserves bij de Centrale Bank van Suriname', want ‘er zijn onregelmatigheden aan het licht gekomen, die zich hebben afgespeeld gedurende het bewind van Glenn Gersie’. Er zouden financiële transacties zijn gepleegd die op zijn minst als dubieus bestempeld kunnen worden.

Lees ook: