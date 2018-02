Shorttracktalent Schulting wint verrassend goud op 1.000 meter

Normaal spreekt, zingt, gilt, juicht, huilt, krielt, schatert of joelt Suzanne Schulting altijd, maar als ze een uur na haar olympische 1000 meter zichzelf op televisie terugziet, valt de jonge shorttrackster stil. Alsof ze alle acties van haarzelf wil opzuigen. Alsof ze weet dat ze die beelden voor altijd moet herinneren. Haar inhaalacties, haar juichen, haar gouden race.

Lees verder na de advertentie

Schulting, sinds vandaag de eerste olympisch kampioen in het Nederlandse shorttrack ooit, is vaak de grootste flapuit van het shorttrackteam. Maar dat ze olympisch kampioen is, dat moest een uur na de race nog bezinken. Ze was al zo blij dat ze de finale haalde, dat ze kon racen tegen de allerbesten van dat moment. Winnen? Het zou wat. Ze was helemaal niet de favoriet in de finale. Maar ze won.

'Ze heeft nu eenmaal de con­cen­tra­tie­boog van een sprinkhaan, je kan het niet te lang houden' Bondscoach Jeroen Otter

Grootste talent Van Schulting (20) wordt vaak gezegd dat ze het grootste shorttracktalent is van Nederland. Drie jaar shorttrackt ze nu op het hoogste niveau. Ze viel in haar eerste jaar zeker tien keer per week, zo graag wilde ze achter de ervaren rotten Jorien ter Mors en Sjinkie Knegt aan. Pas later kwam het besef dat efficiënt leren rijden een veel betere methode was. Het vallen werd steeds minder. Haar welbespraaktheid niet. Die werd juist groter. Bondscoach Jeroen Otter: “Suzanne trok wel alle aandacht naar zich toe. Af en toe moest ik ook echt wel hard zijn. Het was geen liefde op het eerste gezicht.” Otter moest haar regelmatig aan haar haren weer terugslepen naar het juiste pad. De jeugdige onbezonnenheid neemt vaak nog wel de overhand bij Schulting. Let erop, zei Otter op die momenten, je moet wel werken, want je wil niet beste van de rest zijn. Daar moest hij wel de juiste momenten voor kiezen: “Ze heeft nu eenmaal de concentratieboog van een sprinkhaan, je kan het niet te lang houden.”

Koffieverbod Haar wispelturige karakter zit haar ook vaak in de weg. Zo was ze zo hyperenthousiast bij de wereldbeker in Dordrecht dit seizoen, dat ze van Otter een koffieverbod kreeg. Want ze werd zo vaak gediskwalificeerd dat wat minder cafeïne wel handig kon zijn. Vaak is ze ook in races te gretig. Een springveer, die een verloren positie het liefst meteen herovert. Regelmatig gaat het dan mis. Ook op momenten dat ze een van de favorieten is. Harde lessen, die ook als harde klappen binnenkwamen. Schulting kan dan huilend in de catacomben zitten. 'In het begin van een toernooi krijg ik zoveel shit over me heen, gaat het niet zoals ik wil' Suzanne Schulting Schulting schiet in haar emotie vaak van extreem blij naar diep ongelukkig. Deze Spelen moest ze op de training nog worden getroost door Jorien ter Mors, toen ze de olympische sfeer even niet kon hebben. Otter: “De eerste week was alles waanzinnig. Ze wilde niks missen. Dat kan een of twee dagen, maar daarna sloeg het rond de tweede wedstrijddag helemaal om. Werd ze een soort kluizenaar, die wilde dat mensen haar aandacht gaven. Maar dat wordt ook vervelend. Toen werd ze stabiel. En je ziet het.” Zelf kon Schulting dat na haar race beamen. Misschien, zo zei ze wat zachter dan de rest van haar uitspraken, had dat zelfs wel uitbetaald. “In het begin van een toernooi krijg ik zoveel shit over me heen, gaat het niet zoals ik wil. De aflossing halve finale, en de 1500 meter. Daar ging het allemaal mis. Maar daarna ging er een soort knop om. Laat ik maar genieten, dacht ik.”