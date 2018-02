Shorttrackploeg verrast met brons

Weinig medailles zijn zo onverwacht als het brons van de vrouwenploeg gisteren. Na het ‘leed’ van de halve finale van de relay elf dagen geleden, toen Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld, leek het onmogelijk nog op het podium te eindigen. De vrouwen moesten zelf hun B-finale winnen (eigenlijk de strijd tussen plek vijf en acht) en in de A-finale tien minuten later moesten twee teams tegen een penalty aanlopen. Een penalty betekent diskwalificatie en een team wordt dan uit de uitslag gehaald.

Otter herinnerde zich nog één moment waarop zoiets was gebeurd. In Lillehammer, 1994. Nederland, met Jorien ter Mors, Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven en Suzanne Schutting (Rianne de Vries startte niet dit toernooi en kreeg zodoende ook geen medaille), reed allereerst een nieuw wereldrecord. In shorttrack niet het allerbelangrijkste, maar dat leek op dat moment het hoogst haalbare en Nederland was daar serieus voor gegaan. Tot de echte finale een chaotisch eind kreeg, waarbij het leek alsof Zuid-Korea een straf zou krijgen. Het werden Canada en China. Zuid-Korea won, Italië werd tweede.

Was het niet raar dat de shorttracksport een team op het podium had dat niet in de finale stond? Yara van Kerkhof wees die kritiek van de hand. “Dat is de reden dat er B-finales zijn. Anders kan je die meteen afschaffen als dit niet kan.”

Was het een normaal einde van een shorttrackwedstrijd? Nee, al komt het vaker voor dat er meerdere penalty’s worden uitgedeeld. Daarom stonden de vrouwen niet heel erg te kijken dat dit was gebeurd. Om een cliché te gebruiken: “Dit is shorttrack”.

Yara van Kerkhof zag alles scherp, vertelde Schulting na afloop. De Canadezen waren ‘binnen de blokken’ geweest, jargon voor afsnijden. Die lagen er sowieso uit. En toen was er nog maar één afvaller nodig: het team dat Canada naar binnen had geduwd.

Van Kerkhof had nog speciaal schoenen in de sporttas gedaan, voor het geval ze op het podium moest verschijnen. Van Ruijven net zo. Zij geloofden er nog een beetje in. Hun redenering: China en Zuid-Korea gunnen elkaar niks, dus er moest wel iets gebeuren. Jorien ter Mors vond die gedachte veel te ver gaan. Zij stond daarom op geleende schoenen op het podium.

Gewoon doorschuiven

Ook Otter vond vragen over dat systeem te makkelijk. “We rijden in dit geval een wereldrecord. Iedereen weet dat we in een finale prima hadden kunnen meedoen. Het IOC wil gewoon geen leeg podium. Dat kan ik me voorstellen. Iedere sport heeft afwijkingen, en bij ons schuiven we gewoon door. Klaar. Ik denk niet dat enig ander land hier over valt. En stel je voor dat bij de ploegenachtervolging in de finale een team op een blokje stapt en wordt gediskwalificeerd. Wie schuift dan door? Denk daar maar eens over na.”

Wel pleitte Otter voor een herziening van de manier waarop straffen worden gemeld. Op het scherm werden alleen de penalty’s aangegeven, niet het waarom van de straf. Zelfs de Canadezen wisten na afloop niet meteen wat er nu mis was gegaan. Het was dat Van Kerkhof scherp was, anders hadden de Nederlanders het waarschijnlijk ook niet meteen geweten. Al maakte hen dat niet uit. Een medaille is een medaille. Al vindt Otter stiekem het wereldrecord mooier, zei hij achteraf.

Jorien ter Mors reed zaterdag nog haar laatste individuele wedstrijd, maar kwam toch het ijs op voor wat een bijnummer leek. Het werd uiteindelijk brons en dat leverde weer een bijzondere statistiek op. Dat maakte haar de eerste vrouw ooit die op één Winterspelen in twee disciplines een medaille wint. “Ik denk dat het zo heeft moeten zijn”, sprak de vrouw die op de 1000 meter langebaan goud wist te winnen.

