Shorttrackers beleven opnieuw debacle op olympische aflossing

Terwijl Itzhak de Laat net bezig was om snelheid te maken, kwam Breeuwsma ineens de baan in. De Laat had echter nog een halve ronde verder gemoeten. Dat was zo afgesproken om de minder sterke rijder in de ploeg, Jeroen Visser, te sparen.

De Laat kon vervolgens niets anders doen dan Breeuwsma het over te laten nemen. Daarmee waren alle kansen op een olympische finale voor de regerend wereldkampioen al voorbij. De ploeg liep vanaf dat moment continu achter de feiten aan. Kopman Sjinkie Knegt probeerde vlak voor de eindstreep nog een kamikaze-actie uit te halen om kwalificatie voor de finale af te dwingen. Hij schaatste daarbij de Canadees ­Samuel Girard onderuit, waardoor Nederland werd gediskwalificeerd.

“We komen hier niet voor B-finales, maar voor A-finales”, reageerde Knegt. “Dus dan gooi je gewoon je ogen dicht en ga je ervoor. Ik kan in twee ronden heel veel, maar dit was niet te doen.”