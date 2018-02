Shorttracker Itzhak de Laat 'wappert mee' in Sjinkie's schaduw

De Laat valt niet zo op in een sport die in Nederland draait om Sjinkie Knegt en waar Daan Breeuwsma al jaren een bekend gezicht is. Toch is de 23-jarige Fries inmiddels een vaste waarde in het (achtervolgings)team. Hij is rustig, welbespraakt, creatief. Hij maakt het eigen ontwerp voor op zijn helm en spuit het er zelf op. Voor de race luistert hij metal om zichzelf op te peppen.

Drie keer haalde hij dit seizoen de B-finale. Net niet goed genoeg, wel steeds zo sterk dat hij in halve finales kon komen. Een kleine metamorfose, want De Laat hikt al tijden tegen de top aan. Maar de drempel over, dat lukte lange tijd niet. Tot dit jaar. "Er zit meer kracht in mijn lichaam", is zijn verklaring.

Achter iemand zit ik relaxter dan op kop. Ik vind dan ontspanning in elke slag. Itzhak de Laat

Jeroen Otter kon er na zijn finaleplek op de 1500 meter niet genoeg over praten. De Laat kan zo makkelijk hop, hop, hop passeren, dat hij de nieuwe Sjinkie kan worden. Alleen zijn leeftijd loopt nog wat uit de pas. Otter maakt er nooit een geheim van dat ervaring essentieel is in het shorttrack.