Shorttrackend Oranje is oppermachtig op schoolreisje

Gapend stond Sjinkie Knegt in de shorttrackhal in Dresden. Niet op de tribune. Nee, op het ijs, tien seconden voor hij moest starten op de aflossing op het Europees kampioenschap. Hij 'verveelde zich dood'. "Het duurde allemaal wel een beetje lang. Stonden we drie minuten op het ijs, waren de scheidsrechters nog naar de rit voor ons aan het kijken. Dan denk ik: schiet even op."

Schoolreisje

De open mond van Knegt was symbolisch voor de eerste dag op het EK, dat vooralsnog, zeker in de voorrondes gisteren, vooral als een schoolreisje voelt voor de Nederlandse shorttrackequipe. In een bus met Knegt in het midden waren ze maandag naar de Oost-Duitse stad gereden. Een reis via Schiphol was te omslachtig en kostte te veel tijd. En Duitsland, tsja, dat is toch niet heel ver weg.

Het is bovendien de laatste echte test voor de Spelen, over een kleine maand

Op schoolreis dus, terwijl dit toernooi toch om de prijzen gaat. Europese titels zijn er te vergeven. Het is bovendien de laatste echte test voor de Spelen, over een kleine maand.

Alleen is van stress geen sprake. Suzanne Schulting, Dylan Hoogerwerf, Yara van Kerkhof, allemaal begroetten ze familie in Dresden. Knegt had zelfs bijna al zijn dorpsgenoten op de tribune zitten: goede vrienden in Bantega hadden een grote touringbus geregeld en reden gisterochtend vroeg naar Dresden. Zelf grinnikte Knegt donderdag al dat hij verwachtte dat het dorp leeg was. Dat werd op de tribune bevestigd: "De kroeg thuis is leeg."

Bantega verzamelde zich achter het plaatsnaambordje op de tribune. Knegt kwam er voor zijn eerste race even buurten. Daarna begroette hij zijn vrouw en kinderen. Hij rolde de kinderwagen heen en weer, en ging door zijn knieën voor een knuffel met zijn oudste dochter, die fanatiek met een Nederlands vlaggetje zwaaide.