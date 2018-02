Shorttrackcarrière Ter Mors duurt drie rondjes te lang

Toen begin december de verdeling van de startbewijzen werd bekendgemaakt, zag Jorien ter Mors ook tot haar eigen verbazing dat ze in de shorttrackhal op de 1500 meter mee mocht doen in Zuid-Korea. Het langebaanschaatsen was het hoofddoel, het shorttrack deze keer niet.

Lees verder na de advertentie

Ter Mors wist niet of ze moest rijden. Bondscoach Jeroen Otter redeneerde als volgt: “Je hebt de plek verdiend schat. Ga rijden, of geef hem zelf terug. Wij gaan hem niet afpakken.”

Dat ‘verdienen’ was gebeurd in de eerste twee wereldbekers die ze met de shorttrackploeg reed. Daarna ze zich ging richten op het langebaanseizoen. Veel reed ze niet, als gevolg van haar rugblessure. Over haar prestaties op de shorttrackbaan dacht ze niet veel meer na. Tot dat moment in december. En ze is in vorm, na haar winst woensdag op de langebaan.

Dus reed Ter Mors. Natuurlijk. Op voor de ‘double’.