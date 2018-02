Shorttrack in Zuid-Korea: een kwestie van leven of dood

In de belangrijkste sport van het land wordt elke poep en scheet breed uitgemeten in de pers. Op sociale media zijn de acties van hun nationale helden eindeloos voer voor discussie. Zo ook de verrichtingen van hun internationale concurrenten. De fans zijn zo fanatiek dat ze doodsbedreigingen uiten via sociale media als er iets gebeurt wat hun niet zint. Wie de Koreaanse schaatsers dwarszit op het ijs, kan rekenen op boze reacties. De Canadese Kim Boutin kwam in de olympische finale van de 500 meter in Gangneung als vierde over de finish. Toen de Zuid-Koreaanse Minjeong Choi werd gediskwalificeerd, won ze alsnog brons. Dat vond het thuispubliek niet leuk. Ze kreeg via Twitter felicitaties van Koreanen voor haar, zoals de boze fans het omschreven, 'oneerlijke medaille'. Een ander schreef: "Als ik je vind, ga je dood."

Lees verder na de advertentie

'Kennelijk hebben een paar debielen uit Seoul het nu op mij gemunt. Boeiend.' Sjinkie Knegt

Boutin schrok zich rot. Ze sloot haar account en liet de zaak over aan het Canadese NOC. De Britse Elise Christie kan erover meepraten. Het overkwam haar vier jaar geleden op de Spelen in Sotsji. Ze kreeg in de finale van de 500 meter een penalty en zou volgens de Koreaanse fans hun lieveling Seung-hi Park van een medaille hebben bestolen. Christie werd ook dood gewenst. Ze had slapeloze nachten omdat ze echt dacht dat ze een keer zou worden opgezocht door een doorgeslagen fan. Toen ze een tijd in Korea ging trainen, kwam ze erachter dat het allemaal wel meeviel.