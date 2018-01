Shortracker Daan Breeuwsma gaf op, maar gaat nu weer voor winst

Shorttrackers geven niet op. Nooit. Topsporters in het algemeen geven niet op, maar shorttrackers zeker niet. Of ze nu voorop liggen of meters achteraan schaatsen: ze kunnen in de onvoorspelbare sport altijd winnen.

Een blessure was niet zichtbaar, maar het verkrampte hem

Daan Breeuwsma gaf wel op. In Zuid-Korea, bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het shorttrackseizoen half november, liet hij de vijfhonderd meter na een ronde lopen. Mentaal liet hij het gaan, hij gaf toe aan zijn negatieve gedachten. De oorzaak lag bij de wereldbeker in Dordrecht, waar hij na een val keihard de boarding in knalde. Een blessure was niet zichtbaar, maar het verkrampte hem. Fysiek en mentaal.

Een weekje op de boerderij van zijn vader en broer hielp hem. Hij overkwam zijn inzinking, werd vorige week in Heerenveen voor het eerst in zijn carrière Nederlands kampioen en hoorde woensdag, vlak voor de start van het EK shorttrack in Dresden, dat hij mede daardoor op de Spelen ook twee individuele afstanden mag rijden. De vijfhonderd en duizend meter.

Breeuwsma (30) is er een 'van de oudere generatie'. Een van de laatsten van die generatie die bovendien nog op hoog niveau meedoet, nu Freek van der Wart woensdag aangaf te stoppen met shorttrack. Hij komt vooral tot zijn recht op de aflossing, als meesterduwer van Sjinkie Knegt. De grotere Breeuwsma lanceert zijn kleinere kopman met gemak. Twee keer werd hij wereldkampioen met Nederland: in 2014 in Montreal en begin vorig jaar in Rotterdam.

Vier jaar geleden zat Breeuwsma in de aflossingsploeg die de olympische finale in Sotsji haalde. Van der Wart ging toen in de eerste bocht onderuit. Het team werd vierde.

Kansen Met de beslissing van bondscoach Jeroen Otter woensdag krijgt Breeuwsma voor het eerst individueel een kans. En niet één, maar twee kansen. Precies op de afstanden waar hij op het NK toonde dat zijn vorm terugkomt. Hij won de duizend meter en werd tweede in een knotsgekke vijfhonderd, waar na de finish iedereen op de grond lag. "Op mijn dertigste win ik voor het eerst het Nederlands kampioenschap. Ik ben een van de besten aller tijden, heb wereldtitels behaald en denk dat ik het ook verdien dat ik in het rijtje van Nederlands kampioenen kom." Maar in Zuid-Korea, overigens niet op de olympische baan, reed hij dus niet als een kampioen. Breeuwsma kreeg na die race een veeg uit de pan van Otter. Zo word je nooit olympisch kampioen, waren nog de vriendelijkste woorden. Breeuwsma werd bovendien gepasseerd voor de relay een dag later. Een bittere pil. "Ik stond aan de kant, dat was echt waardeloos. Als je mij wil straffen, moet je mij geen relay laten rijden. Want ook al ben ik ziek of niet fit, een relay kan ik altijd goed rijden." Maar als het een paar keer wel goed gaat dan vergeet je de rest allemaal Daan Breeuwsma Het waren geen gelukkige tijden in huize-Breeuwsma, want ook zijn vriendin Rianne de Vries had een blessure. Zij kampte sinds juli met een gebroken enkel, deed alles om snel te herstellen. "Het waren niet de chillste tijden", zegt Breeuwsma. "Maar ook dat is topsport. Ik doe dit nu tien jaar. Het is vaak niet goed. Maar als het een paar keer wel goed gaat dan vergeet je de rest allemaal." Slechte tijden hielpen Breeuwsma, zegt hijzelf. Zeker in een sport als shorttrack, waar ook domme pech voor een nederlaag kan zorgen. "Het is goed dat ik altijd grillig ben. Soms met een uitschieter, af en toe zak ik weg. Als ik alleen maar goed ben en je hebt dan zo'n moeilijk moment, dan is het lastig. Nu kan ik er wel redelijk mee omgaan." Sjinkie Knegt komt deze maand in de laatste bocht van de 500 meter finale ten val in duel met Jasper Brunsmann en Daan Breeuwsma (in 3e positie) op het NK shorttrack in Thialf. © ANP Nu start hij op het EK, waar hij samen met Knegt en Itzhak de Laat de individuele afstanden rijdt. En, uiteraard, de aflossing. Nederland is titelverdediger. Het is zorgen dat Breeuwsma niet opgeeft. Maar dat zit wel goed, zegt hij: "Het was slim om afstand te nemen van schaatsen. Mentaal ben ik weer fit."